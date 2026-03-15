בבלי
נכנס לתוקף

השיטה החדשה של פיקוד העורף שתחסוך לכם ריצות מיותרות לממ"ד

פיקוד העורף משדרג את מערך ההתרעה המקדימה לטילים - עם חלוקה מדויקת יותר של אזורים | כל מה שצריך לדעת על השינוי החדש והנחיות ההתגוננות (מלחמה)

יירוטי טילים (צילום: Yossi Aloni/Flash90)

דובר צה"ל הודיע היום (ראשון) בשעת צהרים באופן רשמי על שינוי בצורת הפעלת "ההנחיה המקדימה" בעת זיהוי שיגורי טילים לישראל.

"במסגרת שיפור מערך ההתרעה לאזרחים, פיקוד העורף משדרג את תהליך הפצת ההנחיה המקדימה לירי טילים מזירות רחוקות באמצעות חלוקה מדויקת יותר של אזורי ההנחיה המקדימה", נמסר.

"הדבר נעשה בכדי לצמצם את קבלת ההנחייה המקדימה לאזרחים שאינה רלוונטית עבורם ולאפשר שגרת חירום. נדגיש כי אין שינוי בהנחיות ההתגוננות לאזרח".

בפיקוד העורף ציינו: "עם קבלת ההנחיה המקדימה יש לשפר את המיקום למרחב המוגן המיטבי באזור. במקרה של קבלת התרעה, יש להיכנס למרחב מוגן ולשהות בו עד לקבלת הודעת סיום אירוע.

"לכל אורך המלחמה מקיים פיקוד העורף תהליכי למידה והפקת לקחים בהיבט המבצעי והטכנולוגי כשהמטרה העליונה היא הצלת חיים ושמירה על חיי אדם".

בפיקוד העורף הסבירו שאחרי שבועיים של למידה, הצליחו לדייק את המערכת, וכי אין פשרות בכל הקשור לשמירה על חיי אדם. ההנחיה המקדימה תישלח כרגיל לטלפון הנייד והשינוי הוא לטובת המערכת עצמה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

לעוד כתבות
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר