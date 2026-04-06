לאחר לילה של שיגורים, איראן חידשה הבוקר את הירי לעבר מרכז הארץ | רצף אזעקות בגליל העליון בעקבות חשש לחדירות כטב"מים | הותרו לפרסום שמותיהם של הנרצחים בפגיעה הישירה אמש בחיפה | חיל האוויר השלים גל תקיפות בטהרן • כל העדכונים (אקטואליה)
טיל בעל ראש קרב מתפצל ששוגר מאיראן הוביל לאזעקות בערים רבות במרכז הארץ, שברי יירוט נפלו במספר מוקדים, בחסדי ה' לא היו נפגעים | הנשיא דונלד טראמפ באיום נוסף לאיראן: "אפילו לא התחלנו להשמיד את מה שנשאר מאיראן" | לבקשת שר המלחמה, רמטכ"ל צבא היבשה האמריקני התפטר באופן מיידי (אקטואליה)
הותר לפרסום כי סמל משה יצחק הכהן כץ הי"ד נהרג מטיל של חיזבאללה בדרום לבנון | במהלך הלילה שיגרה איראן טילים לעבר מדינת ישראל, אזעקות הופעלו בדרום הארץ | גם חיזבאללה שיגר רקטות לעבר הצפון | מיליונים נכנסו למרחבים מוגנים, בחסדי ה' לא היו נפגעים | חיל האוויר בגל תקיפות נרחב באיראן | דיווח: אלפי חיילים אמריקנים הגיעו למזרח התיכון • מתעדכן (חדשות)
רצף שיגורים של חיזבאללה לעבר הצפון, חייל מילואים נפצע באורח קשה | ישראל וארצות הברית הסירו זמנית מרשימת יעדי החיסול שלהן את שר החוץ האיראני עבאס עראקצ׳י ואת יושב ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף | דוברת הבית הלבן: קרובים מאוד להשגת יעדי המלחמה באיראן | כל העדכונים (חדשות)
צה"ל הודיע כי חיל האוויר פתח בגל תקיפות נגד יעדי המשטר בטהרן | סעודיה עדכנה: טילים בליסטיים שוגרו מאיראן לעבר ריאד, אחד יורט ואחד נפל בשטח פתוח | סוכנות הידיעות האיראנית דיווחה כי בניין מגורים הופצץ וקרס בעיר אורמיה שבצפון־מערב איראן, כוחות ההצלה המקומיים פועלים לחלץ לכודים מהזירה | במהלך הלילה: אזעקות בצפון הארץ (חדשות)
במהלך הלילה והבוקר הופעלו אזעקות באזורים נרחבים בשל שיגורים מאיראן | בתוך כשעה שוגרו שלוש מטחים מאיראן לצפון | שיגורים גם מלבנון | אזרח זר נהרג במושב בשרון כתוצאה מפגיעה ישירה | דיווח: טראמפ שוקל לשלוח עוד אלפי חיילים למזרח התיכון | שלוש פלסטיניות נהרגו מפגיעה ליד חברון (חדשות)