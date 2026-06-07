על רקע השיגורים מאיראן לעבר מדינת ישראל, מפקדת החירום האיראנית "ח'אתם אל-אנביאא" שיגרה הערב (ראשון) אזהרה חריגה כלפי ישראל, זאת בעקבות התקיפה הישראלית ברובע הדאחייה שבביירות מוקדם יותר היום.

על פי ההודעה שפורסמה, איראן מאשימה את ישראל ב"הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש" ובהגברת "פעולות הזדון" נגד לבנון.

המפקדה טוענת כי ישראל פועלת "בהיתר ובתמיכה של ארצות הברית" ומבצעת "פשעי מלחמה תוך שימוש בנשק אסור, ובכלל זה פצצות זרחן".

האיראנים מתמקדים במיוחד בתקיפה בדאחייה, הפרבר הדרומי של ביירות המהווה מעוז של ארגון הטרור חיזבאללה. "חרף האזהרות הקודמות מצדה של הרפובליקה האסלאמית, המשטר הציוני רוצח הילדים, תוך חציית כל הקווים האדומים והגברת התקיפות בדרום לבנון, פגע גם בדאחיה", נכתב בהודעה.

כזכור, לראשונה מאז הפסקת האש עליה הכריז בשבוע שעבר הנשיא טראמפ, ישראל תקפה היום ברובע הדאחייה. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ הודיעו כי התקיפה בוצעה בתגובה לירי חיזבאללה לעבר שטח ישראל ולפגיעה בלוחמים הפועלים בדרום לבנון.

האיראנים מזהירים כי הם רואים בתקיפה בדאחייה חציית קו אדום משמעותית. "הזהרנו מבעוד מועד כי אם תורחב הפשיעה בדאחיה של ביירות - נתקוף יעדים בשטחים הכבושים", נכתב בהודעה. המפקדה קוראת לצבא הישראלי "לחדול ממתקפותיו על דרום לבנון ועל הדאחיה".

האיום המרכזי מגיע בסיום ההודעה: "כל הרחבה של מתקפותיו באזור זה, או כל תגובה מצדו לפעולה איראנית - תיתקל במכות מוחצות וקשות יותר, מסוג שיגרום לו לחרטה - ויפתחו בכך מתקפות הרסניות נגד המשטר ונגד תומכיו".

משמרות המהפכה של איראן פרסמו הודעה לפיה: "קבלת הפסקת האש מצדנו בחודש אפריל הייתה מותנית בהפסקת האש בכל החזיתות. אולם, כמו תמיד, ארצות הברית והמשטר הציוני לא עמדו בהתחייבותם: הם המשיכו את התקיפות והפשעים בלבנון, וגם הפרו את הפסקת האש באמצעות פגיעות חוזרות בחופים ובכלי שיט איראניים במצר הורמוז, בים עומאן ובאוקיינוס ההודי.

"המבצע הלילה היה הודעת אזהרה. אם התקיפות יחזרו על עצמן, התגובות יהיו רחבות יותר ויכללו את כל היעדים האמריקאיים-ציוניים באזור".