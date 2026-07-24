הסכם הגרעין עם סעודיה קרס תוך שעות: מה הוביל לשינוי בעמדת טראמפ?

הנשיא טראמפ ומוחמד בן סלמאן יורש העצר הסעודי ( צילום: הבית הלבן )

ביום רביעי אחר הצהריים חתמו ארצות הברית וסעודיה על הסכם גרעין אזרחי היסטורי, שתוכנן במשך למעלה משני עשורים. שר האנרגיה האמריקני כריס רייט ועמיתו הסעודי חתמו על ההסכם שהעניק לריאד חלק ניכר מרשימת הדרישות שלה - כולל אפשרות להעשרת אורניום על אדמת סעודיה בכפוף לתנאים מסוימים.

אולם פריצת הדרך הדיפלומטית קרסה תוך שעות ספורות. למחרת בבוקר פרסם הנשיא דונלד טראמפ הודעה דרמטית ברשת החברתית, בה הכריז כי העסקה כולה מותנית בכך שסעודיה תצטרף להסכמי אברהם ותנרמל את יחסיה הדיפלומטיים עם ישראל. יתרה מכך, טראמפ סתר ישירות את תנאי ההסכם המדווחים כאשר הכחיש שההסכם יאפשר בכלל העשרת אורניום. "הסכם הגרעין האזרחי שנחתם בין משרד האנרגיה של ארצות הברית לערב הסעודית, אשר נוגע רק לשימוש לא צבאי, יאושר אך ורק בכפוף להצטרפותה של ערב הסעודית להסכמי אברהם המכובדים והמוצלחים", כך נכתב בהודעתו של טראמפ. הנשיא הוסיף בסוגריים: "לא תהיה העשרת חומר". עימות פנימי בממשל לאחר תגובתו לדברי הגר"ד לנדו - זו התוכנית של נתניהו לבחירות הקרובות דוד קליין | 20.07.26 הסקרים המדאיגים: טראמפ בשפל יותר גרוע מבוש ואובמה ישראל גרוס | 20.07.26 הפניית הפרסה הפתאומית של הנשיא חשפה סדקים עמוקים בתוך שורות הממשל האמריקני. על פי מקורות שצוטטו ברשת CNN, בבית הלבן זעמו על חשיפת ההסכם וטענו כי משרד האנרגיה פעל על דעת עצמו. בכירים בממשל טענו כי המשרד התעלם מהוראות מפורשות לעכב את ההכרזה, מכיוון שהמכתבים הרשמיים שהיו אמורים להישלח לקונגרס טרם הוגשו. משרד האנרגיה דחה בתוקף את ההאשמות. דובר המשרד, בן דיטדריך, כינה את הטענות "פייק ניוז", והתעקש שכל שלב במשא ומתן ובהכרזה הפומבית תואם בקפידה עם הבית הלבן ועם משרד החוץ. למרות ההגנה הזו, דוברי הבית הלבן עמדו על כך שהנשיא טראמפ הוא "סוגר העסקאות" הסופי. על פי ההסכם המקורי שנחתם, חברות אמריקניות היו אמורות לסייע בהקמת תחנות כוח גרעיניות בסעודיה למשך 30 שנה. בניגוד להצעת ממשל ביידן הקודם, ההסכם לא היה מותנה בנורמליזציה עם ישראל ולא חייב את סעודיה לאמץ את "תקן הזהב" של פיקוח בינלאומי מחמיר.

השפעת התקשורת והביקורת

נראה כי החלטתו של טראמפ לבלום בפתאומיות את ההסכם במתכונתו הנוכחית הושפעה רבות מביקורת מיידית מצד התקשורת השמרנית ומומחים למניעת הפצת נשק גרעיני. כלי תקשורת כמו ה"וול סטריט ג'ורנל" ורשת "פוקס ניוז" מתחו ביקורת חריפה על המהלך, וציינו כי מתן ויתורים גרעיניים לסעודיה ללא הבטחת נורמליזציה עם ישראל הוא בבחינת מתן פרס.

למעשה, הפוסט של טראמפ ברשת החברתית פורסם דקות ספורות בלבד לאחר שפאנל ב"פוקס ניוז" תהה מדוע הנורמליזציה נותרה מחוץ להסכם עם הסעודים. התזמון המדויק מעיד על רגישותו של הנשיא לביקורת תקשורתית ועל נכונותו לשנות מדיניות בזמן אמת.

התפנית המפתיעה הכתה בתדהמה את הבכירים הסעודים, והפכה את מה שראו כניצחון דיפלומטי גדול לרגע של משבר. יורש העצר מוחמד בן סלמאן הבהיר בעבר כי לא יוכל להסכים ליחסים דיפלומטיים עם ישראל ללא מסלול מובטח ובר-ביצוע להקמת מדינה פלסטינית.

השלכות על ישראל

בישראל התקבלה ההודעה המקורית על ההסכם בדאגה. גורמים ישראלים הגדירו את המהלך כפגיעה במנופי הלחץ של ישראל מול סעודיה. אולם התנאי החדש שהציב טראמפ משנה את המצב באופן דרמטי ומחזיר את הקשר בין ההסכם הגרעיני לבין הנורמליזציה עם ישראל.

בעוד שהיו ששיערו כי ראש הממשלה בנימין נתניהו אולי התערב מאחורי הקלעים כדי לעצור את ההסכם, הבית הלבן הצהיר כי טראמפ ונתניהו לא שוחחו, והציג את התנאי החדש כפשוט חזרה על יעדיו ארוכי הטווח של טראמפ לשלום במזרח התיכון.

מומחים למניעת הפצת נשק גרעיני מזהירים כי ההסכם, גם אם יאושר בסופו של דבר, יוצר תקדים מסוכן ומעניק לסעודיה פתח לפיתוח יכולת גרעינית צבאית בעתיד. החשש גובר על רקע הצהרותיו בעבר של יורש העצר כי אם איראן תשיג נשק גרעיני, גם סעודיה תפעל בכיוון זה.

נכון לעכשיו, נותר לראות האם סעודיה תהיה מוכנה לשלם את המחיר הדיפלומטי שדורש טראמפ, או שההסכם ההיסטורי יישאר רק על הנייר.