יורש העצר הסעודי מוחמד בין סלמאן דוחף את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להמשיך במלחמה נגד איראן | בין השאר טען כי ארה"ב צריכה לשקול לשלוח כוחות למדינה כדי להשתלט על תשתיות האנרגיה ולגרום להחלפת המשטר (בעולם)
ברקע התקיפות האיראניות על אדמת סעודיה, יורש העצר מוחמד בן סלמאן אישר תקיפות של צבאו על נכסים איראנים | מדובר בדיווח דרמטי שעשוי לשנות את המשוואה ולהפוך את המלחמה עם איראן למלחמה כלל אזורית דרמטית (חדשות)
בעוד שכלפי חוץ פיזר יורש העצר הסעודי הצהרות על שלום ודיפלומטיה, בשיחות טלפון חסויות ובחדרי חדרים הוא ניהל קמפיין לחצים אינטנסיבי שדחק בנשיא טראמפ לצאת למלחמה | האזהרה המצמררת שהציתה בסופו של דבר את הלהבות מעל טהרן (חדשות בעולם)
בקרוב צפוי להיפתח במדינה הערבית - סעודיה, חנויות אלכוהול חדשות, במסגרת מהלך שנועד להקל עוד יותר על ההגבלות הדתיות במדינה | בעבר האלכוהול היה זמין במדינה בעיקר דרך דואר דיפלומטי, השוק השחור או ייצור ביתי (בעולם)
כתבת הביכה את יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן על רצח העיתונאי ג'מאל חשוקג'י - פעולה שמיוחסת לממלכה | העיתונאית התעכבה גם על פיגועי ה-11.9 שבוצעו על ידי מחבלים סעודים | טראמפ התפרץ וענה במקומו, ואף גער בכתבת שמביכה את הנסיך | בן סלמאן התעקש לענות על השאלה - וזה מה שהוא אמר (בעולם)
יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן הגיע לבית הלבן ונפגש עם נשיא ארה"ב בחדר הסגלגל, שם שוחחו השניים באריכות עם העיתונאים | טראמפ נשאל פעם אחר פעם על המטוסים שהוא מתכוון למכור: "אני מוכר וזהו", וגם על ההקשר הישראלי: "ישראל תשמח" | בן סלמאן נשאל על נורמליזציה ואמר שהוא מעוניין בתנאי שתהיה מדינה פלסטינית (בעולם)
המנהיג הסעודי, בן סלמאן, מגיע לוושינגטון מחר לפגישת מבחן עם הנשיא • גורמים סעודיים מבהירים: נורמליזציה עם ישראל מותנית באופק מדיני לפלסטינים • ההסכמים הביטחוניים והאזוריים בין ארה"ב לריאד מוכנים לחתימה בבית הלבן (בעולם)
השבוע צפויים להיפגש הנשיא טראמפ ויורש העצר הסעודי בן סלמאן בבית הלבן, ובמערכת הביטחון חוששים כי ישראל תאבד את העליונות האווירית | בסעודיה נחושים להשיג נשק מתקדם, ובישראל נערכים לאפשרות שגם סעודיה תצטרף למועדון היוקרתי וביום מן הימים תשתמש בו נגד ישראל | הסיכויים והסיכונים במהלך הדרמטי, והיכולות הישראליות שעלולות להיחשף (חדשות ביטחון, מדיני)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ויורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן צפויים להיפגש השבוע בבית הלבן, לקראת הפגישה מתרבים הדיווחים והתדרוכים על הנושאים שיעלו בפגישתם | לפי דיווח מפי גורמים רשמיים, בישראל לא מתנגדים למכירת המטוסים לסעודיה, אולם מבקשים להציב תנאי ברור (חדשות)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מקדם נורמליזציה בין ישראל לסעודיה, אליה התקרבה ארה"ב באופן משמעותי מאז בחירתו של טראמפ | על סיפון האייר פורס 1 בדרכו לפלורידה, אמר הנשיא כי הוא ישוחח בנושא עם יורש העצר מוחמד בן סלמאן במהלך פגישתם השבוע (חדשות)
שליחו של הנשיא טראמפ צפוי להיפגש עם מנהיג חמאס חליל אל חיה, למרות מדיניותה ארוכת השנים של ארה"ב שלא לשאת ולתת עם גורמי טרור | טראמפ אמר כי ישוחח עם בן סלמאן על נורמליזציה עם ישראל, דיווח לפיו הוא שוקל למכור לסעודיה את החמקן המתקדם | הצפות באזורים נרחבים בארץ (חדשות)