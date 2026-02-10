מהלך דרמטי של ממשל טראמפ: ארה"ב חותמת על הסכם גרעין אזרחי בשווי מיליארדי דולרים עם בעלת ברית היסטורית של רוסיה | הביקור חסר התקדים של סגן הנשיא מסמן את תחילתו של מסדרון אנרגיה חדש שיעקוף את איראן וישנה את המאזן הגיאופוליטי באזור | כביש עוקף רוסיה איראן (חדשות בעולם)
הסכם ה-New START, המחסום האחרון בפני מרוץ חימוש גרעיני בין ארה"ב לרוסיה, צפוי לפקוע בפברואר 2026 ומותיר את העולם ללא הגבלות משפטיות על אלפי ראשים קרביים | מדוע פקיעת ההסכם קריטית לביטחון הגלובלי וכיצד היא משפיעה על מאזן הכוחות בין המעצמות המחזיקות בכ-89% מהנשק הגרעיני בעולם (חדשות בעולם)
המפגש הצפוי של המשלחות הדיפלומטיות מארה"ב ואיראן כבר בשבוע הבא מעיד על רצון לקדם יציבות באזור לפחות מצד הבית הלבן | אמש אמר טראמפ לעיתונאים שהוא לא מרגיש צורך דחוף לחתום על הסכם גרעין בגלל המכה הקשה שספגה איראן, אבל אולי כן יחתמו על מסמך (בעולם)
דובר משרד החוץ האיראני אמר היום כי איראן תגיש בקרוב הצעת נגד לארה"ב, במסגרתה תוכל להמשיך ולהעשיר אורניום על אדמתה בניגוד לעמדת ארה"ב | בימים האחרונים הבטיח טראמפ שאיראן לא תוכל להעשיר גרעין על אדמתה, ואיים על משטר האייתולות (בעולם)
לפי דיווח של עיתון ה'ניו יורק טיימס' מוקדם יותר היום, ממשל טראמפ שוקל לאפשר לאיראן באופן זמני העשרה של אורניום לצרכים "אזרחיים" | איראן תוכל להעשיר גרעין לרמה נמוכה עד שייבנה ה"קונסורציום", מתקני העשרה בינלאומיים מהם תהנה גם איראן (מדיני)
ארה"ב ואיראן קרובים מאי פעם לחתימה על הסכם גרעין, כך עולה מדיווחים מטרידים הבוקר | ייתכן שהחתימה על הסכם הגרעין בין ארה"ב לאיראן תתקיים כבר בסבב השיחות הקרוב בסוף השבוע, מה שיותיר את ישראל ללא יכולת לתקוף את מתקני הגרעין מבלי לפגוע באופן משמעותי ביחסים המתוחים גם כך עם הנשיא טראמפ | כל הפרטים על ההתפתחות הדרמטית במגעים (מדיני)
נשיא איראן מסעוד פזשכיאן התייחס לאפשרות שארה"ב ואיראן לא יצליחו לגשר על הפערים ולהגיע להסכם גרעין | נשיא ארה"ב אמר אמנם אמש שהשיחות היו "טובות מאוד", אך גורמים אחרים מצננים את התקוות | ארה"ב מתנגדת בכל תוקף להעשרה, בעוד איראן מגדירה זאת כקו אדום מבחינתה (בעולם)
בעוד ארה"ב ואיראן הפסיקו לאחרונה את המגעים בנוגע להסכם גרעין חדש, בתחילת השבוע דווח בסוכנויות ידיעות בינלאומית כי נשיא ארה"ב מתכנן לחזור להסכם דומה לזה שנחתם ב-2015 תחת הנשיא אובמה | יו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל מבהיר: "זה לא יקרה" (מדיני)
מנכ"ל סבא"א רפאל גרוסי שהזהיר בפברואר מהעשרת אורניום גבוהה במיוחד של איראן, הגיע לטהרן מוקדם יותר החודש | היום, שיגר גרוסי לטהרן מומחים מטעמו | יתכן שהמומחים של סבא"א יצטרפו לשיחות המשא ומתן בשבת הקרובה בין ארה"ב לאיראן, בזמן שישראל עוקבת בדאגה אחר ההתפתחויות (בעולם)
בצל חילופי המהלומות בין וושינגטון לבין טהרן, היום (רביעי) דווח כי הבית הלבן שוקל ברצינות להיענות בחיוב להצעה איראנית למו"מ לא-ישיר על הסכם גרעין חדש | במקביל הממשל האמריקני מתגבר משמעותית את הכוחות האמריקנים במזרח התיכון למקרה שהנשיא טראמפ יחליט בהמשך לפעול צבאית (חדשות בעולם)
ברקע חילופי הממשל בוושינגטון, בריאד מקדמים מהלכים שקשורים לאיראן, בתקווה לקבל מקום בשולחן המשא ומתן עם האויבת שהפכה זה מכבר לידידה | למרות ההתקרבות המשמעותית בין סעודיה לאיראן, עדיין קיים חשש משמעותי בריאד מפני תוכנית הגרעין של טהרן (חדשות, מדיני)