"חוסר נוחות ניכרת": בבית הלבן מתנערים מאמירות חריגות נגד ישראל

ג'יי די ואנס ( צילום: שאטרסטוק )

בצעד שמעורר סערה דיפלומטית, חשף סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס האשמות חריפות וחסרות תקדים נגד גורמים בכירים במערכת הישראלית. במסגרת ריאיון שערך בפודקאסט הפופולרי של ג'ו רוגן, טען ואנס כי לצד גורמים ישראליים שבהם הוא רוכש אמון מלא, ישנם אחרים שפועלים באופן אקטיבי וממוקד כדי להטות את דעת הקהל בארצות הברית.

על פי דבריו, מטרתם המרכזית של אותם גורמים היא לבלום כל אפיק דיפלומטי ולהבטיח את התמשכות המלחמה מול איראן ללא הגבלת זמן. ואנס הדגיש כי מדובר בקמפיין מושקע שמטרתו לסכל את ההבנות שנחתמו לאחרונה בין וושינגטון לטהרן, תוך שהוא מבהיר כי הבעיה האמיתית טמונה במנהיגים אמריקנים שמאפשרים ללחצים אלו להשפיע על שיקול דעתם. הבית הלבן מאשר, ירושלים שותקת דוברת הבית הלבן, קארולין ליוויט, מיהרה להתייחס לדברים ואישרה כי הנשיא טראמפ מסכים עם הקביעה הכללית לפיה מדינות זרות מנסות באופן עקבי להשפיע על עמדות הציבור בארה"ב. במקביל, גורמים רשמיים בירושלים בחרו בשלב זה שלא להגיב רשמית להצהרותיו הקשות של ואנס, תוך שמקורות מדיניים מעידים על אי נוחות ניכרת מהאשמות הפומביות. טרור הביצים בשכונות החרדיות: מי עומד מאחורי התקיפות המטרידות? אריה לוי | 21.07.26 שר האוצר תוקף את דרעי וטוען: "צה"ל יכול לטוס לאיראן בטיול שבת" דוד קליין | 21.07.26 כפי שדווח ברשת BBC, סגן הנשיא הדגיש כי בעוד שניסיונות השפעה זרים הם עניין שגרתי בעולם הדיפלומטיה הגלובלית, הבעיה האמיתית טמונה במנהיגים אמריקנים שמאפשרים ללחצים אלו להשפיע על שיקול דעתם. דבריו מגיעים על רקע דיווחים על מאמציו של ואנס לחסום פגישה מתוכננת בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ, מתוך חשש שנתניהו ינצל את המפגש כדי להפעיל לחץ לקו תקיף יותר נגד איראן.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

המתיחות הדיפלומטית והימית

ההאשמות מגיעות על רקע מאמצי תיווך אינטנסיביים שבהם לקח ואנס חלק פעיל בפקיסטן ובשווייץ, שם גובש מזכר הבנות שכלל הפסקת אש זמנית והסדרת חופש השיט במצר הורמוז. ההבנות ספגו מכה בעקבות התחדשות החיכוך הימי והתקיפות ההדדיות, דבר שמעורר תסכול בבית הלבן.

יצוין כי המתיחות בין הממשלים מגיעה על רקע ביקורת פנימית קשה בישראל על כשלים מבצעיים, כאשר מבקר המדינה חשף לאחרונה מחדלים חמורים בפינוי פצועים באירועי ה-7 באוקטובר. במקביל, גורמים מדיניים בכירים בירושלים מסבירים כי היחסים האישיים בין נתניהו לטראמפ טובים וחמים בהרבה מכפי שמצטייר בכלי התקשורת, והקושי האמיתי נובע מהתנגדותם של דרגי הממשל הסובבים את סגן הנשיא ואנס.

התמיכה בקונגרס מול המתיחות בממשל

למרות העימות המילולי הגובר, בית הנבחרים האמריקני הוכיח כי התמיכה בישראל עדיין איתנה ודחה ברוב גדול הצעה לקצץ בסיוע הביטחוני. זאת למרות קולות הולכים וגוברים במפלגה הדמוקרטית הקוראים לבחון מחדש את היחסים, על רקע מתיחות קודמות שכללו ביקורת פנימית חריפה על הנהגת המדינה מצד דמויות בכירות בממסד הביטחוני הישראלי.

בשלב זה, טרם נקבע מועד סופי למפגש בין נתניהו לטראמפ, ואריה לייטסטון, שליח הממשל ויועצו של סטיב וויטקוף, צפוי להיפגש בקרוב עם ראש הממשלה כדי לנסות ולגשר על הפערים. המשבר הדיפלומטי מעורר דאגה בקרב גורמים מדיניים בירושלים, המודאגים מהשלכות ארוכות הטווח על היחסים האסטרטגיים עם וושינגטון.