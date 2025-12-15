סגן נשיא ארצות הברית יוצא בהתקפה חסרת תקדים ומאשים שרים בממשלת ישראל בניסיון מכוון לתמרן את דעת הקהל האמריקנית ולהאריך בכוח את המערכה הצבאית המורכבת מול איראן, בזמן שהבית הלבן מאשר פומבית את עצם ניסיונות ההשפעה הזרים (פוליטי מדיני)
הבליץ המדיני על ישראל מצד מדינות אירופה נמשך, שר החוץ של פורטוגל פאולו ראנג'ל הודיע הערב על הכרה במדינה פלסטינית | מוקדם יותר הכריזו קנדה, בריטניה ואוסטרליה על הכרה במדינה פלסטינית, כל זאת לפני ועידה צרפתית-סעודית שבמהלכה צפויות מדינות רבות להכריז על הכרה במדינה פלסטינית (מדיני)
בחשש מצעד ישראלי להחלת ריבונות ביהודה ושומרון כמענה להכרזה באירופה על הכרה במדינה פלסטינית, סעודיה העבירה לישראל מסר חריף, שלפיו כל מהלך סיפוח ביהודה ושומרון - גם חלקי - "יחסום את האפשרות לנורמליזציה ויערער את הסכמי אברהם" (מדיני)
27 מדינות חתמו היום על קריאה להרחבת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה והסרת החסמים בדרך | המדינות הודו לארה"ב, קטאר ומצרים על המאמצים להביא להפסקת אש וסיום המלחמה והורו לישראל להכניס סיוע דרך כל המעברים ביבשה (מדיני)
ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי הודיע הבוקר כי מדינתו תכיר במדינה פלסטינית במהלך העצרת הכללית של האו"ם בספטמבר | אלבניזי אמר כי המדינה העתידית תהיה "הזדמנות לממש הגדרה עצמית לעם הפלסטיני", אך חמאס לא יוכל להיות חלק ממנה | בתוך כך, שר החוץ של ניו זילנד אמר כי הקבינט במדינתו יקבל החלטה ביחס להכרה במדינה פלסטינית, וכי זו תוצג במהלך מושב העצרת הכללית (מדיני)