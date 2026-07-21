"הבשורה המתוקה" בדרך לפוליטיקה? המועמד המפתיע למפלגתו של סמוטריץ'

במפלגת הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' שוקלים לשריין את העיתונאי והפרשן הפופלארי ד"ר אבישי בן חיים ברשימה לכנסת. כך דווח הערב (שלישי).

על פי הדיווח בכאן חדשות, סמוטריץ' מקווה "לגוון את הרשימה" באמצעות שריון של דמות מזרחית או דתית מתונה במקום השני ברשימה. מטרתו של סמוטריץ' היא לפנות לקהלים דתיים לאומיים ששוקלים הצבעה למפלגות בגוש שמנגד.

בן חיים מסר כי הדבר "לא על הפרק", וממפלגת הציונות הדתית נמסר: "הרשימה תהיה מגוונת ותמשיך את העשייה הנרחבת בכלל התחומים".

בן חיים, שהצטרף לאחרונה לערוץ 14, הוא מהעיתונאים והפרשנים המשפיעים והבולטים בישראל, שימש במשך שנים ארוכות כפרשן לענייני חרדים בחדשות 13 (ולפני כן בערוץ 10), ונודע בזכות מחקריו, סדרות הכתבות שלו והשיח הציבורי הסוער שעורר סביב סוגיות של זהות, מסורת ומעמדות בחברה הישראלית.