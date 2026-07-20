נראה היה שראש הממשלה בנימין נתניהו פשוט חיכה לרגע הזה - בו הוא יוכל להשתלח בגדול הדור רה"י הגר"ד לנדו, שהורה לח"כי 'דגל התורה' להתייחס לנתניהו כ'שקרן' לאור ההיסטוריה של ביבי עם החרדים.

נתניהו בחר להתייחס לסילוף דבריו של המנהיג החרדי כפי שהוצגו בתקשורת, כביכול הגר"ד תוקף את לוחמי וחיילי צה"ל מהציונות הדתית. למקהלת הגינויים ופעירת הפיות נגד רה"י, הצטרפו פוליטיקאים ואנשי תקשורת רבים כשבראש ובראשונה, כמו תמיד - האדיוטים השימושיים של השמאל - חובשי הכיפות הסרוגות.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, בהגשת איצלה כץ, עם כל הפרטים, הציטוטים והתגובות לסערה הפוליטית היומית - שמחר כבר תתחלף באחרת, דרמטית ומסעירה לא פחות מהיום.

ונמשכת שיירה

רחבת כלא ניצן או בשמו המפורסם יותר - כלא 10 ליד בית ליד, הופכת הערב למוקד התפילה והמחאה של היהדות החרדית. החסידות הגדולה בישראל, חסידות גור, יוצאת שוב לרחובה של עיר בזעקה אילמת וכואבת על כליאתם של בני הישיבות בשל אי-גיוסם לצבא, זאת כהוראת גדולי ישראל. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם כולל הלו"ז המלא של עצרת המחאה.

ענישה קולקטיבית

הצעד הדרמטי והענישה הקולקטיבית של רשות המסים לעצור את הטיפול בתושבי בני ברק הוביל למלחמה חזיתית. חברי הכנסת של "דגל התורה" שיגרו מכתב חריף למנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', בו הם דורשים לבטל לאלתר את ההחלטה לעכב תביעות פיצויים של תושבים שנפגעו במלחמה.

המכתב המלא, הציטוטים וההשלכות - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו במהדורה המלאה.

הגמר הגדול של 770

עשרות אלפי קולות, שאגות השמחה של גמר המונדיאל, עדיין הדהדו באוויר ניו ג'רזי, אך במרחק כמה מטרים משערי היציאה, התרחש אירוע מסוג אחר לגמרי – רגע של קדושה שגרם להמונים לעצור מלכת. עבור שמונה בחורים חב"דניקים ממרכז חב"ד העולמי ב-770, המשימה האמיתית החלה רק כשהסתיימה שריקת הסיום.

"מבצע תפילין" מיוחד לאירוע הספורט הגדול, הוכתר כהצלחה מסחררת, ואפילו סיפק רגעים מרגשים ותיעודים בלתי נתפסים של יהודים בשנות ה-50 לחייהם שזכו להניח תפילין לראשונה בחייהם. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו.

סוף זמן בכרמיאל

המשפיע החסידי המפורסם הגאון רבי אלימלך בידרמן, הגיע אתמול למסור שיחת חיזוק בהיכל ישיבת 'רנה של תורה' - אורחות כרמיאל, וזאת לרגל תוכנית החזרות המקיפה המתקיימת בישיבה מדי סוף זמן. בסיום השיחה, עברו בחורי הישיבה להתברך לקראת יומי דפגרא ימי בין הזמנים שייפתחו בעולם הישיבות עם צאת תשעה באב בליל שישי הקרוב. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם התיעודים המרהיבים.