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נתניהו ואוריך שמו מסמר אחרון בגוש הימין-חרדי | מעייריב

מתקפה פרועה נגד גדול הדור: נתניהו פורם את שרידי גוש הימין-חרדים | חסידי גור בדרכם לכלא 10 - האדמו"ר צפוי להוביל את העצרת | חברי הכנסת של 'דגל' במתקפה נגד רשות המסים | בשולי הגמר הגדול: הרגע היהודי המרגש שהתרחש מחוץ למגרש הענק | כך התקבל ר' מיילך ב'אורחות כרמיאל' (מעייריב)

מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה
מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה| צילום: באדיבות המצלם, MG, פלאש 90, ערוץ כנסת, דוברות רוה"מ, דוברות משרד הביטחון, המכון הישראלי לדמוקרטיה

פצו עלי פיהם

נראה היה שראש הממשלה פשוט חיכה לרגע הזה - בו הוא יוכל להשתלח בגדול הדור רה"י הגר"ד לנדו, שהורה לח"כי '' להתייחס לנתניהו כ'שקרן' לאור ההיסטוריה של ביבי עם החרדים.

נתניהו בחר להתייחס לסילוף דבריו של המנהיג החרדי כפי שהוצגו בתקשורת, כביכול הגר"ד תוקף את לוחמי וחיילי צה"ל מהציונות הדתית. למקהלת הגינויים ופעירת הפיות נגד רה"י, הצטרפו פוליטיקאים ואנשי תקשורת רבים כשבראש ובראשונה, כמו תמיד - האדיוטים השימושיים של השמאל - חובשי הכיפות הסרוגות.

צפו ב שלפניכם, בהגשת , עם כל הפרטים, הציטוטים והתגובות לסערה הפוליטית היומית - שמחר כבר תתחלף באחרת, דרמטית ומסעירה לא פחות מהיום.

ונמשכת שיירה

רחבת כלא ניצן או בשמו המפורסם יותר - כלא 10 ליד בית ליד, הופכת הערב למוקד התפילה והמחאה של היהדות החרדית. החסידות הגדולה בישראל, חסידות גור, יוצאת שוב לרחובה של עיר בזעקה אילמת וכואבת על כליאתם של בשל אי-גיוסם לצבא, זאת כהוראת גדולי ישראל. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם כולל הלו"ז המלא של עצרת המחאה.

ענישה קולקטיבית

הצעד הדרמטי והענישה הקולקטיבית של רשות המסים לעצור את הטיפול ב הוביל למלחמה חזיתית. חברי הכנסת של "דגל התורה" שיגרו מכתב חריף למנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', בו הם דורשים לבטל לאלתר את ההחלטה לעכב תביעות פיצויים של תושבים שנפגעו במלחמה.

המכתב המלא, הציטוטים וההשלכות - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו במהדורה המלאה.

הגמר הגדול של

עשרות אלפי קולות, שאגות השמחה של , עדיין הדהדו באוויר ניו ג'רזי, אך במרחק כמה מטרים משערי היציאה, התרחש אירוע מסוג אחר לגמרי – רגע של קדושה שגרם להמונים לעצור מלכת. עבור שמונה בחורים חב"דניקים ממרכז חב"ד העולמי ב-770, המשימה האמיתית החלה רק כשהסתיימה שריקת הסיום.

"" מיוחד לאירוע הספורט הגדול, הוכתר כהצלחה מסחררת, ואפילו סיפק רגעים מרגשים ותיעודים בלתי נתפסים של יהודים בשנות ה-50 לחייהם שזכו להניח תפילין לראשונה בחייהם. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו.

בכרמיאל

המשפיע החסידי המפורסם הגאון רבי אלימלך בידרמן, הגיע אתמול למסור שיחת חיזוק בהיכל ישיבת 'רנה של תורה' - אורחות כרמיאל, וזאת לרגל תוכנית החזרות המקיפה המתקיימת בישיבה מדי סוף זמן. בסיום השיחה, עברו בחורי הישיבה להתברך לקראת יומי דפגרא ימי בין הזמנים שייפתחו ב עם צאת תשעה באב בליל שישי הקרוב. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם התיעודים המרהיבים.

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