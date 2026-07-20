בשתי שורות ברוב כבוד

כמו אדמו"ר | כך קידמו בחורי כרמיאל את רבי אלימלך

המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, הגיע אמש (ראשון) למסור שיחת חיזוק בהיכל ישיבת 'רנה של תורה' בכרמיאל, וזאת לרגל תוכנית החזרות המקיפה המתקיימת בישיבה מדי סוף זמן | לאחר השיחה עברו הבחורים להתברך | רגע מיוחד נרשם בעת יציאתו של המשפיע מהיכל הישיבה, הבחורים הנרגשים נעמדו בשתי שורות משני צידי הדרך, כשהם מלווים את רכבו ברוב כבוד המזכיר מעמדי קבלת פנים לאדמו"רים | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)