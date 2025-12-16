המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, הגיע אמש (ראשון) למסור שיחת חיזוק בהיכל ישיבת 'רנה של תורה' בכרמיאל, וזאת לרגל תוכנית החזרות המקיפה המתקיימת בישיבה מדי סוף זמן | לאחר השיחה עברו הבחורים להתברך | רגע מיוחד נרשם בעת יציאתו של המשפיע מהיכל הישיבה, הבחורים הנרגשים נעמדו בשתי שורות משני צידי הדרך, כשהם מלווים את רכבו ברוב כבוד המזכיר מעמדי קבלת פנים לאדמו"רים | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)
במלאות שמונה שנים להסתלקותו של ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, נערך בהיכל ישיבת 'רינה של תורה' שבכרמיאל, עצרת מספד לזכרו, בשילוב מעמד סיום הש"ס שלמדו תלמידי הישיבה לעילוי נשמתו הטהורה | במעמד נשאו דברים המשפיע הגה"צ רבי שמעון גלאי, וראש הישיבה הגאון רבי אברהם סטוארט (עולם הישיבות)