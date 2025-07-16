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לרגליום פטירתו של הרב הנודע רבי חיים נאהזצ"לשתאריך פטירתו חל בכ’ תמוז – 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו הגדולה של רב‘נודע בשיעורים’ שלאור פסיקתו הלכו רוב בתי ישראל |עלמסירתו לדבר ה’ זו הלכה בארץ ובכל העולם|“אורךימים בימינה"(יהדותואקטואליה)
לרגל
יום פטירתו של החסיד רבי מנדל פוטרפס זצ"ל
שחל בתאריך ד’ תמוז – שורות
קצרות על דמותו המופלאה של חסיד
אמת הדבק ברבותיו |
על אור האמונה גם בזמנים
שחושך יכסה ארץ ועל מידת השמחה שפוחת את
כל השערים | "הֵן יִקְטְלֵנִי לוֹ
אֲיַחֵל" (יהדות
ואקטואליה)