עמית סגל הוא פרשן פוליטי בכיר בחדשות 12 וכותב טורים בעיתון ישראל היום. סגל נחשב לאחד הפרשנים המובילים בתקשורת הישראלית, המתמחה בניתוח פוליטי מעמיק ובסיקור צמוד של לשכת ראש הממשלה ומערכת הפוליטית. בעבר כתב במוסף לשבת של ידיעות אחרונות, אך עבר לכתוב במוסף החדש של ישראל היום. סגל ידוע בקשריו הטובים עם גורמים בכירים במערכת הפוליטית, ובייחוד בסביבת בנימין נתניהו, מה שמקנה לו גישה למידע ממקורות ראשונים.

בשנים האחרונות הפך סגל לדמות מרכזית בסיקור התקשורתי של המערכה הפוליטית בישראל. הוא מפרסם באופן קבוע ניתוחים פוליטיים מתמטיים, חושף מידע על מהלכים בלשכת ראש הממשלה, ומנתח את המתרחש בקואליציה ובאופוזיציה. טוריו השבועיים בישראל היום זוכים לתהודה רחבה ומשפיעים לעיתים על השיח הציבורי והפוליטי, כפי שקרה כאשר ניתוחו על אביגדור ליברמן השפיע על שוק ההימורים הפוליטי בפולימרקט.

סגל מצוי במרכז עימותים תקשורתיים ופוליטיים רבים. הוא הואשם בהדלפת מידע מסווג על נווט אמריקני, אך הכחיש את הטענות וטען שלא היה הראשון לפרסם. משרד המודיעין האיראני כלל אותו ברשימה שחורה של עיתונאים ישראלים, יחד עם יוסף חדאד ואמילי שריידר, מה שהוביל אותו להגיב: "כנראה שעשיתי משהו נכון". בנוסף, הוא מצוי בעימותים מקצועיים עם עמיתים כמו גיא פלג, שכינה אותו "שנוא" ו"לא קולגיאלי", ועם נפתלי בנט שתקף אותו בציבור.

הפרשן הבכיר חשף בעבר שבנימין נתניהו הציע לו תפקיד שר כשהיה באופוזיציה, אך הוא סירב להצעה. סגל גם היה מעורב בפרשת בזק וואלה, כאשר התובעת יהודית תירוש הציגה במשפט נתניהו הודעת סמס משנת 2016 שבה כתב סגל: "נראה לי שפשוט אתקשר למשפחת נתניהו שתוריד את הידיעה". מעורבותו בפרשה הזו מדגימה את הקשרים ההדוקים שלו עם לשכת ראש הממשלה.

סגל ידוע גם בעמדותיו הפרשניות החדות. הוא הגן על מינויה של גלית גופמן ותקף את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, בטענה שהיא "נוהגת כחברת אופוזיציה". הוא גם פרסם נתונים על "משתמטים שנעצרו והתגייסו", אך נאלץ לחזור בו לאחר שארגוני סיוע הבהירו שמדובר בנושרים שהסגירו עצמם מרצון ולא בבחורי ישיבות. בנושא החטופים, סגל הסביר מדוע הוא נמנע מענידת סיכת החטופים בשידורים, בטענה שזה עשוי לסייע יותר למאמצי השחרור.

הפרשן הפוליטי מנהל קשרים עם דמויות בכירות במערכת הפוליטית והתקשורת. הוא השתתף בהתוועדות חב"ד יחד עם ינון מגל, שרון גל, טופז לוק ויונתן אוריך, מה שמדגים את הקשרים החברתיים והמקצועיים שלו. עם זאת, הוא גם מצוי בעימותים עם דמויות פוליטיות כמו חברת הכנסת טלי גוטליב, שכינתה אותו "השופר התורן" לאחר שעקץ אותה בנושא הוועדה למינוי שופטים.

בתחום הניתוח הפוליטי, סגל מפרסם תחזיות והערכות על מועדי בחירות, מהלכים בקואליציה, וסיכויי עסקאות חטופים. הוא העריך שהסיכוי לשלב שני בעסקת החטופים "אפסי", וחשף שנתניהו רוצה למשוך את מועד הבחירות ככל האפשר. הליכוד הכחיש דיווח שלו על תאריך בחירות שנתניהו כביכול קבע, וכינה את הידיעה "שקרית". למרות המחלוקות, סגל נותר דמות מרכזית בתקשורת הפוליטית הישראלית, עם השפעה משמעותית על השיח הציבורי.