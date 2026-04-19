גנץ נמנע מלבחור בין בנט לאיזנקוט • "נשאיר את השאלה לזמן"

יו"ר כחול לבן בני גנץ התחמק אתמול (מוצ"ש) מלהשיב על השאלה המרכזית שמעסיקה את הזירה הפוליטית: מי ייבחר להוביל את גוש השינוי - ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט או הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט. בראיון מקיף לתכנית "פגוש את העיתונות" בחדשות 12, העדיף גנץ להותיר את השאלה פתוחה, תוך שהוא מדגיש את הצורך בממשלת אחדות ציונית רחבה.

"במי היית בוחר - בנט או איזנקוט?", נשאל גנץ ישירות. תשובתו הייתה מדודה: "בנט היה ראש ממשלה ויש לו ניסיון. גדי הוא איש מאוד ראוי. נשאיר את השאלה לזמן". כשהמראיין הקשה והתייחס לעזיבתו של איזנקוט מכחול לבן, הבהיר גנץ: "גדי עזב בגלל שיקול פוליטי אישי, וזה לגיטימי בפוליטיקה. אני לא חושב שהוא מביא בשורה". ביקורת חריפה על הפסקת האש בלבנון גנץ הקדיש חלק ניכר מהראיון לביקורת על הפסקת האש בלבנון, תוך שהוא מדגיש את הצורך להפריד בין הזירה האיראנית לזירה הלבנונית. "היא רעה לנו בלבנון כי בעצם נוצר קשר בין הזירה האיראנית ללבנון, במקום שיהיה ניתוק בין הזירות האלה", מסר. לדבריו, "נתניהו חיפש שנים לנתק בין עזה לבין יהודה ושומרון - כדאי שינתק בין איראן לבין לבנון". יו"ר כחול לבן הציג חלופה למהלך שננקט: "הדבר שחשוב היה זה להמשיך את הלחימה, לפגוע בחיזבאללה, לבסס רצועת הגנה טובה ליישובים שלנו בתוך שטח לבנון, לשבת ולדבר עם ממשלת לבנון ואז להביא את הפסקת האש דרך הציר הלבנוני". הוא הוסיף כי "הסכם עם לבנון הוא לא דבר רע אם הוא נכנס לקונטקסט הנכון, אבל אני לא אוהב את הקישור בין הזירות".

מגעים עם הנדל והמילואימניקים

גנץ אישר כי הוא מקיים מגעים עם יועז הנדל ועם תנועות המילואימניקים, תוך שהוא מדגיש את המטרה המרכזית: "אני לא מתעניין מי יהיה ראש הממשלה הבא, אני מתעניין איך תראה הממשלה הבאה. היא חייבת להיות ממשלה ציונית רחבה, ממשלת אחדות ללא קיצוניים".

כשנשאל על סקר שבדק את האפשרות של חיבור עם הנדל, שהראה ירידה של כחול לבן ל-4 מנדטים, השיב גנץ בביטחון: "קודם כל, אתה זוכר שכשנולדתי כפוליטיקאי אמרת לי 7 מנדטים וסיימתי עם 35. הסקרים הם לחם חוקכם, אבל אני מדבר בשיא הרצינות על מה שיהיה במדינת ישראל".

"נתניהו יוחלף, אבל הציבור יחליט"

בנושא האישי-פוליטי, התייחס גנץ לשאלה האם ישב עם נתניהו בממשלה. "אני אומר שצריך להחליף את נתניהו כי הוא ראש ממשלה הרבה זמן, אבל הציבור יחליט", מסר. דבריו משקפים גישה זהירה המנסה לשמור על אפשרות לממשלת אחדות רחבה, תוך הבעת עמדה ברורה בנושא החלפת ההנהגה.

גנץ סיכם את עמדתו המרכזית: "המלחמה של גוש מול גוש לא מובילה לשום מקום. הפתרון היחיד הוא ממשלת אחדות רחבה וציונית". לדבריו, "שבע השנים האחרונות היו קשות - קורונה, מלחמות, אינספור מערכות בחירות. מה שחשוב לי זה לא מה אני אעשה, אלא מדינת ישראל".

יצוין כי גנץ ביקר השבוע במשגב עם שבגבול הצפוני, שם נפגש עם תושבי הקיבוץ והתרשם מחוסנם מול המציאות הביטחונית המורכבת. במקביל, הפרשנית הפוליטית רינה מצליח העריכה כי איזנקוט, ולא בנט, הוא זה שיוביל את גוש השינוי, תוך שהיא מציינת כי "לבנט יש הרבה שונאים, לאיזנקוט אין".