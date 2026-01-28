המשטר האיראני מיהר לנצל פרסום שגוי בערוץ 12, בו נראתה תמונה של צעירה ישראלית עליה נטען כי היא "נהרגה בהפגנות באיראן" | משרד החוץ האיראני פרסם תמונת מסך של התקרית תחת הכותרת: "חשיפת קמפיין הדיסאינפורמציה נגד איראן" (בעולם)
שר הכלכלה והתעשייה במתקפה חריפה נגד ערוץ הטלוויזיה בעקבות תחקיר שלטענתו רצוף עיוותים ושקרים • "סטייה בוטה מכללי האתיקה וכשל עיתונאי עמוק" • בכתב התביעה המשתרע על פני 25 עמודים נטען: מדובר במתקפה אובססיבית ושיטתית • כל פרטי הדרמה המשפטית שנפתחה בבית המשפט המחוזי בלוד (בארץ, חוק ומשפט)
אליזבט צורקוב ששוחררה אחרי שבי של כשנתיים בעיראק, הגיבה בחשבונה בטוויטר לפרסום של N12 על חיסול שני חשודים שחצו את הקו הצהוב בעזה | היא סיפרה לעוקביה באנגלית: "כך דיווח הערוץ הנצפה בישראל על הריגת בנים בני 10 ו-12 בחאן יונס" (אנשים)
שני לוחמי כח מאה החשודים בביצוע מעשה אלימות חמור במחבל נוח'בה, דורשים מהפרקליטות הצבאית להוציא הבהרה נגד הדיווח | בפניה שהוגשה באמצעות עורך דינם, הם טוענים כי חומרי החקירה מוכיחים זאת מעל לכל ספק (חדשות)
עימות חריג וסוער פרץ בין הפרשנים הבכירים בערוץ 12 ובערוץ 14 מנגד, לאחר שהאחרונים בחרו שלא לשדר את הסרטון של אביתר דוד שפרסם חמאס | הבוקר נמשכה ההתכתשות כאשר ירון אברהם קרא ליותם זמרי "בעל מוח מצומצם וחסר לב", זמרי הגיב לו כי הוא "מהדהד תעמולת חמאס" (תקשורת)