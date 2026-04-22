התראה משפטית לענבר טויזר: 'הפכת חסד למושא ללעג'

הסערה סביב הסרטון המזעזע של כתבת ערוץ 12 ענבר טויזר, בו תיעדה את עצמה ואת בן זוגה כשהם משפילים שני נערים חרדים שדפקו על דלת ביתה כדי לאסוף תרומות להכנסת כלה, מגיעה כעת לשלב המשפטי. ארגון 'אמת ליעקב בישראל' שלח לכתבת מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, בטענה ללשון הרע והסתה נגד לומדי התורה.

במכתב, שנשלח ונוסח בלשון חריפה במיוחד על ידי עו"ד נתן רוזנבלט, נטען כי טויזר ניצלה את הבמה הציבורית שלה כדי "להפוך מעשה חסד יהודי נאצל למושא ללעג ולרדיפה תקשורתית". עוד הובהר במכתב כי הצגת בחורי הישיבה כ"משתמטים" מהווה סילוף עובדות ופגיעה בציבור שלם.

השוואה בין שירות צבאי ללימודי תורה

הכותב לא חסכ בביקורת גם על התנהלותה האישית של הכתבת. במכתב הועלתה השוואה חריפה בין שירותה הצבאי של טויזר לבין לימודי התורה של הבחורים: "בטרם תרהיבי עוז להשתמש במושגים כגון 'נשיאה בנטל', ראוי שתעשי חשבון נפש אישי. שירותך הצבאי, בדומה למקבילך הפוליטי יאיר לפיד, הסתכם בכתיבת 'כתבות סרק' בביטאון צבאי במשך 32 חודשים".

עוד נכתב במכתב: "מדובר בהשתמטות בשכר לכל דבר ועניין... לעומתך, אותם בחורים שוהים ויושבים 108 חודשים של שירות רוחני-לאומי בלימודי תנ"ך ומפרשיו. זוהי השירות החיובי והארוך ביותר הקיים".

בנוסף, נמתחה במכתב ביקורת על השימוש שעשתה הכתבת ביום הזיכרון כדי להצדיק את העימות עם הבחורים: "האם העובדה שאדם חוזר מבית קברות מעניקה לו חסינות לפעול בניגוד לחוק? האם לשיטתך בדרך חזרה מהר הרצל מותר גם לשבץ לרצוח? או שמא 'רק' להסית נגד ציבור שלם ולפגוע בפרטיותם של עוסקים בחסד?".

"מיתוס המילואים" מול עולם החסד

עוד נטען במכתב כי הצגת מערך המילואים כהקרבה חסרת תמורה אינה מדויקת, וכי הציבור החרדי סובל מאפליה מוסדית רחבה: "חדל מהונאת הציבור בהצגת מערך המילואים (למעט לוחמי קו האש) כהתנדבות חסרת תמורה. כיום מדובר בצבא מקצועי לכל דבר. המשרתים נהנים משכר מלא, מענקי כסף והטבות 'אין-סופיות' - מענקי הצטיינות, נקודות זיכוי, נסיעות חינם ועדיפויות דרמטיות במכרזי 'דירה בהנחה' השוות מאות אלפי שקלים".

לעומת זאת, הודגש במכתב כי ארגוני חסד חרדיים פועלים עבור כלל הציבור ללא הבדל מגזר: "ראו נא את החבר'ה התורמםי: האם דמיינת אי פעם שיגיעו חילונים המגיעים לארגון חסד (שרובם ככולם חרדים) בבקשות עזרה, והוא מסלק אותם כי אינם שומרים שבת? לעולם לא! ארגוני החסד החרדיים... מסייעים לכל יהודי ללא הבדל מגזר או רמת דתית".

דרישה להתנצלות פומבית

בסיום המכתב נדרשת טויזר לפרסם התנצלות פומבית על השימוש במונח "השתמטות" כלפי לומדי תורה, וכן לחדול מפגיעה בפרטיותם של הנערים. הארגון הבהיר כי אם הדרישות לא ייענו, יינקטו צעדים משפטיים ללא התראה נוספת: "ככל שלא תפעלי לתיקון העוול באופן מיידי, ננקוט בכל האמצעים המשפטיים, לרבות תביעות פיצויים והליכים משפטיים, ללא כל התראה נוספת".

כזכור, הסרטון שפרסמה ענבר טויזר עורר סערה ציבורית רחבה, כאשר נערים חרדים שאספו כסף למצוות הכנסת כלה נחשפו לחקירה פוליטית מצולמת. העיתונאית פרסמה את פניהם ללא טשטוש ונאלצה למחוק את התיעוד בעקבות מבול של ביקורת.

תגובות בעולם התורה

בעקבות הסרטון, יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי הגיב לאירוע ומסר כי "עם ישראל תמיד התאפיין בסימנים מיוחדים: רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים". דרעי לא הסתפק בדברים בלבד והוא תרם באופן מיידי 1,000 שקלים לאותה משפחה נזקקת עבור הכנסת הכלה, תוך שהוא קורא לציבור הרחב להצטרף למעשה הצדקה.

"האירוע החמור שקרה היום לא מסמל את עם ישראל", הבהיר יו"ר ש"ס, "ולכן דווקא היום אנחנו חייבים לעשות את ההפך. להיות רחמנים וגומלי חסדים". דרעי קרא לכל אחד ואחת מהציבור לתרום גם הוא למשפחה ולצדקה, תוך שהוא מדגיש את הערכים המרכזיים של עם ישראל.