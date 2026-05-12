אריה דרעי הוא יו"ר תנועת ש"ס ופוליטיקאי חרדי מוביל בזירה הישראלית. דרעי, שכיהן בעבר כשר הפנים וסגן ראש הממשלה, נחשב לאחד האישים המשפיעים ביותר בפוליטיקה הישראלית. הוא נשוי ליפה דרעי ואב למספר ילדים, ומתגורר בירושלים. דרעי ידוע כמנהיג פוליטי מנוסה בעל יכולות מו"מ מעולות וכאיש ציבור המעורב בסוגיות מרכזיות הנוגעות למגזר החרדי והציבור הספרדי.

בתקופה האחרונה, דרעי נמצא במרכז הזירה הפוליטית בעיקר בהקשר למשבר חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות. כיו"ר ש"ס, הוא מוביל את המאבק להסדרת מעמדם של לומדי התורה ופועל להעברת חוק גיוס שיהיה מקובל על ההנהגה הרוחנית החרדית. דרעי מתמודד עם אתגרים פוליטיים מורכבים, כולל לחצים מצד הקואליציה והאופוזיציה, תוך שהוא שומר על קשר הדוק עם מועצת חכמי התורה של ש"ס ועם הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף.

דרעי ממלא תפקיד מרכזי בניהול היחסים בין הסיעות החרדיות לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא מתואם באופן קבוע עם יו"ר דגל התורה משה גפני ועם יו"ר יהדות התורה יצחק גולדקנופף בסוגיות מרכזיות הנוגעות למגזר החרדי. במהלך השנה האחרונה, דרעי הוביל מו"מ מורכב עם ראש הממשלה ועם יו"ר ועדת חוץ וביטחון יולי אדלשטיין בניסיון להגיע להסכמות על חוק הגיוס.

כיו"ר ש"ס, דרעי אחראי על קידום האינטרסים של המגזר החרדי הספרדי בכנסת ובממשלה. הוא פועל להגדלת תקציבי החינוך החרדי, לחיזוק מוסדות הדת ולקידום נושאים חברתיים הנוגעים לציבור הספרדי והחרדי. דרעי ידוע כמי שמקפיד על שמירת קשר הדוק עם הציבור ועם רבני התנועה, ומשתתף באירועים ציבוריים רבים כולל חתונות, ברית מילה ואירועי חנוכת בתים.

בתחום המדיניות הביטחונית, דרעי משתתף בישיבות הקבינט המצומצם ומעורב בהחלטות מרכזיות הנוגעות למלחמה בעזה ולמשבר החטופים. הוא תמך בעסקת השחרור של החטופים והדגיש את חשיבות פיקוח הנפש ומצוות פדיון שבויים. דרעי גם מעורב בסוגיות מדיניות רגישות כמו היחסים עם ארצות הברית והמשא ומתן עם חמאס.

דרעי מתמודד עם ביקורת מצדדים שונים בזירה הפוליטית. מצד אחד, הוא מותקף על ידי האופוזיציה בטענה שהוא מקדם "השתמטות" מגיוס לצבא, ומצד שני הוא מתמודד עם ביקורת מקרב הציבור החרדי הקיצוני שמתנגד לכל פשרה בנושא הגיוס. למרות האתגרים, דרעי ממשיך לפעול למציאת פתרון מאוזן שישמור על זכויות לומדי התורה תוך שמירה על יציבות הממשלה.

בתחום השירותים הדתיים, דרעי פועל לחיזוק המועצות הדתיות ברחבי הארץ ולקידום מינויים של רבנים בערים מרכזיות. הוא מעורב בסוגיות הנוגעות למקומות הקדושים, לכשרות ולשירותי הדת, ופועל להרחבת השירותים הדתיים לציבור הרחב. דרעי גם מקפיד על שמירת קשר עם הראשון לציון ועם גדולי התורה, ומתייעץ עמם בסוגיות מרכזיות.