דרעי: "יש ברכה בעם ישראל - המודל הכלכלי הוא תורת ישראל"

בראיון מקיף שהעניק יו"ר ש"ס אריה דרעי לעיתונאי עמית סגל בעיתון 'ישראל היום', התייחס דרעי למגוון נושאים רגישים - מהמודל הכלכלי של הציבור החרדי ועד לעתיד הפוליטי של ישראל. הראיון, שפורסם היום, חושף את עמדותיו של דרעי בסוגיות מרכזיות העומדות על הפרק.

כאשר נשאל על מחקר של מכון קהלת הטוען כי כל משפחה חרדית ממומנת ב-15 אלף שקלים בחודש על ידי המדינה, בעוד משפחה לא חרדית מממנת 9,000 שקל בחודש, השיב דרעי בתשובה עקרונית: "קודם כל - טוב שהוא גדל. לא רוצה להגיד לך מה היה קורה עם משפחות של ילד או שניים ועוד ירידה מהארץ, אז מה נשאר?"

"המודל הכלכלי הוא תורת ישראל"

בהמשך דבריו, הציג דרעי תפיסה עקרונית לגבי המודל הכלכלי של הציבור החרדי. "שנית, יש ברכה בעם ישראל, תראה מה קרה בשנתיים של מלחמה לכלכלה", מסר. כאשר נשאל מה המודל הכלכלי, השיב דרעי בבהירות: "המודל הכלכלי הוא תורת ישראל, שאומרת 'וציוויתי את ברכתי', שאם אתם תשמרו את המצוות תהיה ברכה".

תשובה זו משקפת את התפיסה המרכזית בעולם התורה, לפיה שמירת המצוות והתמדה בלימוד התורה מבטיחים ברכה כלכלית למדינה כולה. זו עמדה שדרעי ומנהיגים חרדיים אחרים חוזרים ומדגישים בתקופה האחרונה, במיוחד לנוכח הביקורת הציבורית על התקציבים לציבור החרדי.

התייחסות לביקורת מגור

דרעי התייחס גם לטענות שעלו מחסידות גור, לפיהן הוא התאהב בקבינט והזנח את נושא הגיוס והחרדים. בתשובתו, הבהיר דרעי: "תראה, חודש אחרי הקמת הממשלה קיבלתי פסק דין שאני לא יכול להיכנס כשר, ולא עשיתי מזה דבר משמעותי. חבריי המשיכו, וגם הרב גולדקנופף המשיך בתפקידיו, וגם הרב גפני, וכולם המשיכו בתפקידם עד שהם החליטו לעזוב שנה וחצי אחר כך".

יו"ר ש"ס הדגיש כי השתתפותו בקבינט המצומצם אינה פרס אלא עול: "זה לא פרס בשבילי אלא זה עול שאני לוקח עליי, בגלל שאני חלק מאחריות. עם כל הכבוד, לעמוד שנתיים בלחץ של משפחות החטופים ולחטוף בשיחות, יכולתי גם אני לברוח מהמציאות ולהגיד 'אני לא חבר בקבינט, אני בחוץ'". דרעי הוסיף כי "מנכ"ל משרד השיכון שהוא חסיד גור עדיין בתפקידו".