כשמרדכי דוד חסם את רכבו של אהרן ברק, המכונה התקשורתית נכנסה לטלטלה תוך דקות: "אנרכיה" ו"פגיעה בשלטון החוק" הפכו למילות המפתח. אבל מעבר למעשה עצמו, האירוע הזה הציף מחדש את היבלת הכי כואבת בשיח הציבורי: השאלה היא לא רק אם חסימת רכב היא פסולה אלא למה הזעזוע התקשורתי מופעל באופן סלקטיבי כל כך. כאן מתחיל המאבק האמיתי - לא על הכביש, אלא על המנגנון שמחליט עבורנו מתי מדובר ב"מחאה לגיטימית" ומתי ב"חציית קווים" (פוליטי)
בהתוועדות ייחודית שנערכה בבית שליח חב"ד בקטמון - המושבה בירושלים הרב אור זיו, אמרו לחיים זה לצד זה לרגל י' שבט - העיתונאים הבכירים עמית סגל, ינון מגל ושרון גל, לצד יועצי נתניהו טופז לוק ויונתן אוריך | צפו בתיעוד (ברנז'ה)
הכתב הפוליטי הבכיר מצטט גורמים בצה"ל שדוחים תיאוריית קוספירצייה "הזוייה ומבישה" שלפיה רן גוואילי הושאר בעזה למרות שמיקומו היה לכאורה ידוע | "פעולה של חודש נדחסה ליממה וחצי, אמר אתמול מקור אמריקני בכיר בהערכה" (בארץ)
במהלך הדיון במחוזי עימתה התובעת יהודית תירוש את נתניהו עם טענות כתב האישום בפרשת בזק וואלה | בפתח הדיון הציגה תירוש הודעת סמס שכתב סגל לאחר פרסום כתבה בוואלה שביקרה אותו, בה נאמר: “נראה לי שפשוט אתקשר למשפחת נתניהו שתוריד את הידיעה" | כך הגיב נתניהו (בארץ)
העימות בין שני הכתבים הבכירים בחברת החדשות מעולם לא היה גלוי ואישי כזה | היום התנצחו שני הכתבים ברדיו, כאשר פלג אמר על סגל שהוא "שנוא" ו"לא קולגיאלי" | סגל השיב לפלג, כי יש לו "נקודה עיוורת בגודל של אוקיינוס באשר לסימטריה" (עיתונות)
ראשי מערכת העיתון הכלכלי הבכיר הודו בכינוס סגור: "אני רוצה להכות על חטא, בדיעבד טעינו בתחזית כשאמרנו שהכלכלה תיפגע" | עוד אמרו בכינוס: "נכון להיום, הייתם עושים את התשואה הכי גבוהה בלי לקנות דולרים ובלי להעביר כספים לחו"ל" (חדשות)