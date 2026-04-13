עדו נורדן מונה לראש סגל נתניהו במקום זיו אגמון שמסיים תפקידו

עדו נורדן נכנס היום (שלישי) באופן רשמי לתפקיד ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לאחר שזיו אגמון מסיים את תפקידו כראש הסגל בפועל. המינוי מגיע בעקבות תקופה סוערת בלשכת ראש הממשלה, שכללה מתחים פנימיים וחילופי דברים ציבוריים.

אגמון, שכיהן בתפקיד בפועל בחודשים האחרונים, נמצא במרכז סערה תקשורתית לאחר שנחשפו ציטוטים שיוחסו לו בהם התבטא בחריפות כלפי גורמים שונים במערכת הפוליטית. על פי הפרסומים, מדובר היה בסדרה של התבטאויות - שיחות, התכתבויות וואטסאפ והקלטות - ולא באירוע חד פעמי.

הפרשן הפוליטי הבכיר של חדשות 12, עמית סגל, שחשף את הציטוטים, הסביר מדוע אגמון לא פוטר מיידית למרות הסערה. "הוא מספיק חכם לשחק משחק די מתוחכם", ציין סגל. "מצד אחד לא הכחיש שאמר באמת את הציטוטים שיוחסו לו. גם בהודעת התגובה שלו, לא הכחיש נחרצות את האמירות. כמו כן הוא לא מאיים בתביעת דיבה".

לדברי סגל, הסיבה לכך היא שאגמון מודע לכך שבמקרה של תביעת דיבה, יתכן שהמקור יחליט לפרסם את חומר המקור המלא שנמצא ברשות התקשורת, בין אם מדובר בהקלטות או בשיחות וואטסאפ. לעומת זאת, בשיחות עם שרים - למשל השר בן גביר שתיאר שיחה כזו - טען אגמון שלא אמר דבר כזה אף פעם, או שדבריו נאמרו בהומור.

קרב מחנות בלשכת ראש הממשלה

בחודשים האחרונים התגלע קרב פנימי בלשכת ראש הממשלה בין שני מחנות מרכזיים. מחד גיסא "מחנה הוותיקים", הכולל את עופר גולן, נבו כץ וטופז לוק, ומאידך אגמון שנחשב לכוכב עולה בלשכה והיה מועמד לתפקיד ראש הסגל באופן רשמי. אגמון נחשב גם למקורב לבני משפחת נתניהו.

על פי הדיווחים, בין המחנות התנהל ויכוח סוער בנוגע לפרסום פוסט חריג נגד עיתונאי הימין ינון מגל ועמית סגל. הוותיקים סברו כי מדובר בטעות, אך שרה נתניהו, הבן יאיר ואגמון סברו אחרת - ונתניהו הכריע עם האחרונים. הפוסט אכן פורסם, מה שחשף את המתחים הפנימיים בלשכה.