בהתוועדות ייחודית שנערכה בבית שליח חב"ד בקטמון - המושבה בירושלים הרב אור זיו, אמרו לחיים זה לצד זה לרגל י' שבט - העיתונאים הבכירים עמית סגל, ינון מגל ושרון גל, לצד יועצי נתניהו טופז לוק ויונתן אוריך | צפו בתיעוד (ברנז'ה)
בצעד חריג, הפך בית המשפט המחוזי את ההחלטה הקודמת והרחיק את יונתן אוריך ממרכז העצבים של המדינה. השופט חשף בדיון: אוריך החליף טלפון יום אחרי המעצר ולא סיפק הסבר - "מדובר בחשד בעוצמה גבוהה, אי אפשר להחזירו לזירת העבירה" | החלטה דרמטית בפרשת ההדלפה (בארץ)
היועץ המקורב לראש הממשלה בציוץ חשוף שבו סיפר על מה שעבר בתקופה האחרונה - ברקע הפרשיות שבהם חשוד ומעצרו | אחרי ההחלטה של השופט לדחות את הבקשה להרחיקו מלשכת נתניהו, הוא כתב: "השופט פסק את האמת שמחזיקה אותי בחיים" (אנשים)
המשטרה מבקשת להאריך ב-60 יום את המגבלות על יונתן אוריך, כולל איסור כניסה ללשכת רה"מ • במוקד: הקשר לחברת 'פרספשן' שבבעלות ישראל איינהורן, המוגדר בבקשה כ"עבריין נמלט" שמתחמק מחקירה • "קיים חשש לעקיפת איסור הקשר בין המעורבים" (בארץ, חוק ומשפט)
סנגוריו של יונתן אוריך טוענים כי תנאי ההרחקה פקעו - והוא בדרך חזרה ללשכת נתניהו. מנגד, המשטרה מודה בטעות "טכנית" אך דורשת לעצור את המהלך בדקה ה-90 | האם החשוד במגע עם סוכן זר והלבנת הון יחזור לזירת הפעילות החשודה, לכאורה? (בארץ, חוק ומשפט)
אלי פלדשטיין - לשעבר דובר ראש הממשלה - הציג הערב את גרסתו בפרשת הדלפת המסמכים הסודיים שבה הוא נאשם | "צחי ברוורמן אמר לי שיוכל לכבות את זה", העיד פלדשטיין | על השבעה באוקטובר: "ביקשו ממני למחוק את המילה אחריות סביב רה"מ מהשיח הציבורי" | נתניהו הכחיש: "מדובר במסכת ארוכה של טענות שקריות וממוחזרות" (חדשות, פוליטי)
הערב נחשפו הודעות חדשות בציר שבין אלי פלדשטיין לבין שרוליק איינהורן. על פי מידע שמתפרסם הערב, יונתן אוריך היה שותף להעברת המסרים | "לו אני או מישהו מסביבת ראש הממשלה, היה יודע שאלי פלדשטיין מדברר את קטאר בישראל תוך כדי הונאת ענק של עיתונאים - הוא היה עף מהחלון", הגיב אוריך לחשיפה (פוליטי מדיני)
שנה לאחר חשיפת הפרשה הביטחונית, המחוזי קבע: בדומה להקלות להן זכה אלי פלדשטיין, התנאים המגבילים על ארי רוזנפלד בוטלו בשל התמשכות החקירה | החשד: הדלפת מסמכים סודיים לעיתון זר, שרשרת המעורבים: מיועץ ראש הממשלה עד הנגד במודיעין (בארץ)
יועצו של רה"מ יונתן אוריך טען לחוקרים מדוע איפס את הנייד: "אני מחליף טלפונים באופן קבוע ומוחק הודעות, לאחר שגורמי ביטחון הזהירו אותי שאני נתון להאזנות ומעקבים" | אוריך הוסיף וטען: "לא שיבשתי את החקירה" (פוליטי)
ברקע הסערה סביב היעלמות הטלפון הנייד של הפצ"רית העצורה תומר ירושלמי, הערב דווח כי זמן קצר אחרי מעצרו של דובר ראש הממשלה אלי פלדשטיין, מחק יונתן אוריך את כל המידע מהטלפון שלו וביצע איפוס הגדרות יצרן | לטענתו, "בכלל לא ידעתי על המעצר, אני עושה זאת מדי פעם כדי להימנע מהאזנות" (משפט)