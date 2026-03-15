בית המשפט קבע היום (ראשון) בהסכמה בין הצדדים כי יונתן אוריך יוכל לשוב ולעבוד עם ראש הממשלה נתניהו בלשכתו ולתקשר עימו.

עם זאת, בהסכמת הצדדים קבע בית המשפט כי יוארכו בשלושה חודשים הגבלות אחרות החלות על אוריך, בהם עיכוב יציאה מהארץ ואיסור לשוחח עם ראש הממשלה על הפרשייה.

עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין המייצגים את אוריך מסרו:

"בהסכמה עם המשטרה והפרקליטות, ובאישור בית המשפט, יונתן אוריך חוזר עכשיו לתפקידו ויוכל לשוחח, לעבוד ולהיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו מיידית".

אוריך כתב בתגובה:

"אין לי מילים ואין לי אוויר.

הוֹדו לה' כִּי טוֹב כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ.

שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

חוזרים לעבוד.

חוזרים בכל הכח.

ביבי תהיה זמין אני בדרך!!!"

בתמונה לעיל, נראה השליח בקטמון המושבה בירושלים הרב אור זיו לצד מקורבו יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה, בעת קבלת הידיעה כי אוריך יכול אחרי כמעט שנה לשוחח עם נתניהו.