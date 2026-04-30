מערכות ההגנה בטהרן הופעלו: רחפנים זרים בשמי איראן

מערכות ההגנה האווירית הופעלו הלילה (חמישי-שישי) במספר אזורים בטהראן, כולל מערב, מרכז ודרום מזרח הבירה האיראנית, ומעלים את השאלה האם הפסקת האש הסתיימה והמלחמה בין ישראל וארה"ב לבין איראן חזרה באופן מלא.

יצויים בשבועות האחרונים הופעלו מערכות ההגנה האווירית בטהראן מספר פעמים, אך לפי הדיווחים העדכניים, הפעם מדובר במצב שונה. התיעודים מצביעים על פעילות של רחפני FPV זרים בשמי המדינה האיראנית, מה שמעיד על חדירה למרחב האווירי של המדינה.

במקביל לדיווחים מטהראן, נרשמה פעילות אווירית אינטנסיבית בצפון עיראק. על פי דיווחים זרים, מטוסי קרב ביצעו טיסות רבות בשמי מחוז סולימניה וארביל, מה שמעיד על מתיחות ביטחונית באזור הכורדי.

הפעילות האווירית בצפון עיראק מתרחשת בסמוך לגבול האיראני, ועשויה להיות קשורה למתיחות הביטחונית הכללית באזור.

יצויין כי בהתפתחות משמעותית, איחוד האמירויות הערביות הוציאה כעת הוראה חריגה לאזרחיה - איסור מוחלט על נסיעות לאיראן, לבנון ועיראק. המדינה אף ביקשה מנתיניה השוהים כעת במדינות אלו לעזוב את שטחן במיידי.