6,500 טון נשק: כך נראה המשלוח שהגיע לישראל ביממה אחת

הנשק שהגיע ( צילום: משרד הביטחון )

במבצע לוגיסטי רחב היקף וחסר תקדים, המשיכה ישראל לתגבר את מוכנות צה"ל לכל תרחיש אפשרי. בתוך יממה אחת בלבד, עגנו בנמלי אשדוד וחיפה שתי אוניות מטען עמוסות, לצד הגעתם של מספר מטוסי תובלה, שפרקו יחד 6,500 טונות של ציוד צבאי מתקדם.

המשלוחים כללו אלפי חימושי אוויר ויבשה, משאיות צבאיות ורכבי ניוד קרביים מסוג JLTV, אשר הועמסו מיד על מאות משאיות של חטיבת התובלה וההיסעים באגף 'אמון' ואגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל, והועברו בבטחה לבסיסי הצבא ברחבי הארץ. המבצע, שנוהל בהובלת משלחת הרכש של משרד הביטחון בארה"ב, יחידת הממונה על השינוע הביטחוני הבינלאומי במנה"ר ואגף התכנון בצה"ל, מביא את היקף הציוד הכולל שהגיע לישראל מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" ליותר מ-115,600 טונות, זאת ב-403 הטסות ו-10 השטות שונות. פיקוח אישי של מנכ"ל משרד הביטחון איש ליז'ענסק בירמ"צ בעמנואל, הרבנים ואישי הציבור נהרו להשתתף בשמחתו חיים רוזנבוים | 13:43 אין אמון באימון: כך הגיב לפיד ל'סרטון הכושר' שפרסם ראש הממשלה נתניהו | צפו יאיר טוקר | 02.05.26 מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, הגיע לפקח באופן אישי על המאמצים בנמל אשדוד, והבהיר את משמעות הפעילות האסטרטגית: "בכל רגע נתון, מטוסי מטען ואוניות עושים את דרכם לישראל עם אלפי טונות של חימושים ואמל"ח. זאת כחלק מאסטרטגיית משרד הביטחון לתמיכה בכל צרכי צה"ל, גם בהצטיידות מסיבית בטווח המיידי וגם בשיפור המוכנות לעשור ביטחוני עצים".

הנשק שהגיע ( צילום: משרד הביטחון )

ברעם הוסיף כי "מבצע הרכש והשינוע המרשים שהשלמנו, יימשך ויתעצם בשבועות הבאים". כידוע, מדובר בפעילות לוגיסטית שמשלבת תיאום בין גורמים רבים - ממשלחת הרכש בארצות הברית ועד ליחידות השינוע והתובלה בצה"ל.

שר הביטחון: "ערוכים לפעול בכל זירה"

שר הביטחון ישראל כ"ץ הדגיש כי מהלכים אלו הם קריטיים להמשך המערכה: "מדינת ישראל ערוכה בכל רגע לפעול מול אויביה – בכל זירה ובכל מקום שיידרש. הרכבת האווירית והימית שמתרחבת כעת מחזקת את כשירות צה"ל ואת העליונות המבצעית שלו".

הנשק שהגיע ( צילום: משרד הביטחון )

כ"ץ הבהיר את תפקיד משרד הביטחון: "תפקידנו לוודא שצה"ל יקבל את כל האמצעים הנדרשים – כדי שיוכל לשוב ולפעול במלוא העוצמה נגד אויבינו בכל זמן ובכל מקום שיידרש. נמשיך לחזק את היכולות ולהבטיח שלישראל יש את כל הכלים להגן על אזרחיה ולהכריע את אויביה".

יצוין כי המשלוחים כוללים מגוון רחב של ציוד - מחימושים מתקדמים ועד רכבי קרב מסוג JLTV המשמשים יחידות מובחרות בצה"ל. הפעילות הלוגיסטית המסיבית משקפת את ההיערכות הרחבה של מערכת הביטחון למגוון תרחישים אפשריים בזירות השונות.

הנשק שהגיע ( צילום: משרד הביטחון )

הנשק שהגיע ( צילום: משרד הביטחון )

הנשק שהגיע ( צילום: משרד הביטחון )

הנשק שהגיע ( צילום: משרד הביטחון )

הנשק שהגיע ( צילום: משרד הביטחון )

הנשק שהגיע ( צילום: משרד הביטחון )

הנשק שהגיע ( צילום: משרד הביטחון )

הנשק שהגיע ( צילום: משרד הביטחון )

הנשק שהגיע ( צילום: משרד הביטחון )

הנשק שהגיע ( צילום: משרד הביטחון )