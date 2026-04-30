משרד ירושלים ומסורת ישראל פרסם את המתווה המפורט והמלא להילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר תשפ"ו. המתווה, שנחתם על ידי השר שלמה קרעי ביום י"ג באייר התשפ"ו (30 באפריל 2026), קובע מגבלות חדות על מספר המשתתפים, משך השהייה והחלוקה למתחמים - כל זאת על רקע המצב הביטחוני המורכב והפקת לקחים מאסון מירון.

המתווה מבוסס על חוק שנחקק במיוחד לשנה זו - "חוק להסדרת אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון (הוראת שעה), התשפ"ו-2026", שאושר ביום י"ב בניסן התשפ"ו. הצו גובש בתיאום מלא עם משטרת ישראל ופיקוד העורף, והוא נשען על המלצות הביניים של ועדת החקירה שפורסמו בכסלו התשפ"ב ובתשרי התשפ"ג. המספרים המרכזיים: 10,200 איש בו-זמנית על פי הצו החתום, המספר המרבי של שוהים בכל מרחב מירון - המשתרע על שטח של 1,150,000 מ"ר - עומד על 10,200 איש בכל רגע נתון. מספר זה כולל לא רק את העולים להר, אלא גם את תושבי מירון והסביבה, סדרנים ועובדי הפקה. העלייה להר תתאפשר רק באמצעות תחבורה ציבורית, בסבבים מוגבלים של 1,500 עולים מדי שעה. כל עולה יהיה רשאי לשהות במתחם ההר למשך שעתיים בלבד. לאורך 25 שעות ההילולה, צפויים להשתתף בסך הכל כ-37,500 איש, לא כולל תושבי האזור.

החלוקה למתחמים: 11 אזורי התקהלות נפרדים

בכדי לפזר את העומס ולעמוד בהנחיות הבטיחות, חולק ההר ל-11 מתחמים נפרדים. המתחמים המרכזיים כוללים את מתחם קבר הרשב"י ומתחם ישיבת בני עקיבא, שבכל אחד מהם יוכלו לשהות עד 1,500 איש בו-זמנית.

מתחם 89, המכונה "מתחם ההילולה המורחב", יקלוט עד 3,500 שוהים במקביל. מתחם זה מחולק פנימית לשלושה מוקדי התקהלות: אזור "היכל אברהם" - עד 1,500 אנשים, אזור "היכל יצחק" - עד 1,500 אנשים, ואזור "הכנסת אורחים" - עד 500 אנשים.

כידוע, דברי ההסבר לצו מבהירים מדוע חיבור המכסות של המתחמים הספציפיים (6,500) אינו מגיע לסך הכללי של 10,200. הפער נובע משיקולים מקצועיים של גורמי הבטיחות, מנוכחותם של תושבי מושב מירון, וממתחמים קטנים נוספים המפוזרים ברחבי ההר.

מצב חירום ומרווחי ביטחון

התוכנית נבנתה עם מקדם ומרחב ביטחון של 25% - הן בזמנים והן בכמויות הקהל - כדי לאפשר גמישות ולמנוע קריסת המתווה במקרה של תקלות או עומסים בלתי צפויים. יצוין כי מדינת ישראל נמצאת תחת הכרזה של "מצב מיוחד בעורף".

הצו קובע מפורשות כי אם ראש פיקוד העורף יוציא הנחיות התגוננות חדשות שאינן מאפשרות את קיום ההילולה במספרים אלו, הצו הנוכחי יבוטל באופן אוטומטי. במקרה כזה, יופעל ההסדר הקבוע בסעיף 8(ב)(2) לחוק.

אזהרה חריפה לציבור

משרד ירושלים ומסורת ישראל מזהיר באופן חד-משמעי כי כל ניסיון לבטל או לחרוג מהמתווה עלול להביא להגברת הסכנה לחיי אדם. המשרד מזכיר את קריסת מתווים קודמים בשנים תש"ף, תשפ"ב ותשפ"ד.

המשרד מבקש מהציבור לוותר השנה כליל על העלייה להר, למרות הצער הכרוך בכך. אלו שבכל זאת יזכו לעלות נדרשים להקפיד בצורה מחמירה על לוחות הזמנים וההנחיות. כמו כן, נדרש שיתוף פעולה מלא של כלל הרשויות הרלוונטיות ליישום המתווה שאושר.

כאמור, יישום הצו כפוף למתן כל האישורים ההנדסיים הנדרשים ולעמידה בכל דרישות החוק. משטרת ישראל אישרה את המתווה המורחב לאחר סיור מקיף של הוועדה לביטחון לאומי באתר.

בעקבות המגבלות, חסידויות רבות מעבירות את מעמדי ההדלקה המסורתיים לירושלים, ביתר עילית ואף לחברון, במהלך שמשנה את פני מפת ההילולה המסורתית.