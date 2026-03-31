הוועדה לביטחון לאומי אישרה הצעת חוק להסדרת הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון | החוק יאפשר קיום האירוע גם במצב מיוחד בעורף ויקבע מנגנוני בטיחות מחמירים | יו"ר הוועדה ח"כ פוגל: "יכול להיות שבזמן ההילולה בל"ג בעומר אנחנו נמשיך להיות בזמן של מתיחות ביטחונית ואנחנו עשינו את ההתאמות הנדרשות בהצעת החוק" (בארץ)
שר המשפטים יריב לוין צפוי להתמנות לממלא מקום שר ירושלים ומסורת ישראל לתקופה של שלושה חודשים, לאחר התפטרות מאיר פרוש. לוין יכהן בתפקיד לצד תפקידיו הנוספים, בעוד שר התקשורת שלמה קרעי יופקד על ההיערכות להילולת מירון, בעקבות הסתייגותו של לוין מלקיחת אחריות ישירה על האירוע (פוליטי)
בעוד עמך בית ישראל נאלץ להתגלגל בשאטלים ואוטובוסים דרך חניוני ויסות ועומסים כבדים, בדרכם לחגוג את הילולת ל"ג בעומר בציון הרשב"י במירון, רק 780 אנשים - בהם אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור - קיבלו אישור מיוחד להיכנס להר מירון במהלך ל"ג בעומר | את האישור נתנה הוועדה הציבורית שהוקמה בהוראת ועדת החקירה הממלכתית לחקר אסון מירון | הרשימה המלאה (חדשות)
כדאי רשב"י לסמוך עליו בשעת הדחק – ועל אחת כמה שבאים אליו רכובים על פרֵדה מקרטעת מצפת | הצטרפו למסע מצפת למירון מזוויתו של עיתונאי מקובנה הרחוקה והישנה של שנת תרפ"ד | על האווירה המחשמלת וערבוביית תרובשים אדומים וזנבות שטריימלעך שמתאחדים למעגל מקפיץ | ומי הוא אותו ילד רקדן, שנועד לגדולות – ונצרות? | במירון בוערת אש (מגזין כיכר)
הפיוט שלו 46 גרסאות ולחנים שונים לפיוט, השיר שנכתב לפני 140 שנה ושיר הילדים שהגיע בכלל ממקום אחר | חוקר המוזיקה היהודית, נתנאל לייפר, בכתבה מיוחדת לל"ג בעומר על שורשי הניגונים שהפכו לפס הקול של הילולת רשב"י (מגזין מוזיקה)
מאז ראשית ימיה של מדינת ישראל, מתנהל הציבור החרדי כמיעוט הנסמך על רשויות המדינה, בעודו משמר את הצביון החרדי הנבדל | אך בעשורים האחרונים הציבור החרדי גדל בלי העין הרע והצפי כי הוא יהפוך לשליש ואף מחצית מאזרחי המדינה, אך למרות זאת מסרב להכיר בגודלו המתעצם - ובאחריות הנגזרת מכך | ניהול ההילולה במירון לצד האסון הנורא בשנת ה'תשפ"א מסמנים שלא עוד, הגיע הזמן שהציבור החרדי יכיר באחריותו | טור דעה (מגזין, ל"ג בעומר)
מנהג העלייה לציון הרשב"י הוא קדום ומוזכר כבר מזה דורות, אך מתי החל מנהג העלייה לציון בל"ג בעומר? ומדוע יום זה הוא יום בו פוסקים ממנהגי האבלות? | תיאורי העליות להר מירון מפי גדולי ישראל בדורות עברו (יהדות)
בשבוע האחרון, האופוזיציה מנסה בכל דרך לייצר זעם ציבורי שאינו מוצדק נגד ארגון התחבורה למירון, שנעשו על פי המלצות ועדת החקירה לאסון | מי שזעם על כך במיוחד היום, הוא סגן השר מקלב שנאם במליאה נאום תקיף וחריף בו תקף את חברי האופוזיציה | צפו (חרדים)
ערב הילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון - בסדרת ראיונות וכתבות שטח היישר ממירון | שימי בלוי, ראש מטה השר מאיר פרוש, השר הממונה על ההילולה במירון, בריאיון מיוחד ממירון על ההיערכות הגדולה וההתמודדות עם ההילולא הקצרה | צפו (חרדים)
ערב הילולת הרשב"י במירון, רגע לפני שמאות האלפים יעלו לפקוד את הציון הקדוש בל"ג בעומר - סדרת ראיונות וכתבות שטח מירון • הרב הראשי הגאון רבי דוד לאו בריאיון מיוחד על העלייה לציון, כוחו של רשב"י ויש גם מסרים חשובים לציבור משמירת השבת ועד שמירה על אחדות • צפו (חרדים)
אחרי השדרוג המשמעותי שהחל בשנת תשפ"ג, בהתאם לדרישות ההלכה ולתועלת רבבות העולים מירונה, השנה משרד ירושלים ומסורת ישראל ממשיך לשדרג משמעותית את דרך הכהנים על מנת להבטיח מעבר בטוח יותר לשביל המשמש גם כנתיב מילוט וחירום | השר פרוש: "פועלים כדי שרבבות יוכלו להשתתף בהילולא בשמחה ובבטחה"