פיקוד העורף בהערכת מצב דחופה: שוקלים ביטול ההילולא

הר מירון ( צילום דוד כהן/פלאש90 )

דרמה ביטחונית חריפה התפתחה היום (חמישי) בעקבות נפילת רקטה מלבנון בשטח פתוח באזור מירון, ימים ספורים בלבד לפני הילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. על פי הנמסר, אלוף פיקוד העורף כינס הערכת מצב דחופה בעקבות האירוע, כאשר על השולחן עולה האפשרות לביטול מוחלט של ההילולה.

הרקטה נפלה בשעת צהרים מאוחרת ללא נפגעים, אך עיתוי הנפילה והמיקום המדויק מעוררים חשש רב בקרב גורמי הביטחון. האירוע מהווה הפרה נוספת של הבנות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה, והוא מתרחש בעיצומם של ההכנות המורכבות להילולה. מתווה מצומצם שאושר בעמל רב כזכור, משרד ירושלים ומסורת ישראל פרסם מתווה מפורט להילולה, שנחתם על ידי השר שלמה קרעי ביום י"ג באייר. המתווה קובע מגבלות חדות - 10,200 איש בלבד יוכלו לשהות בהר בכל רגע נתון, בחלוקה ל-11 מתחמים נפרדים, כאשר כל עולה רשאי לשהות במתחם למשך שעתיים בלבד. ההגבלות נקבעו בתיאום מלא עם פיקוד העורף והמשטרה, תוך התחשבות במצב הביטחוני המתוח בצפון. המתווה מבוסס על חוק שנחקק במיוחד לשנה זו והוא נשען על המלצות ועדת החקירה שפורסמו בכסלו התשפ"ב ובתשרי התשפ"ג.

הפסקת העבודות במירון ( צילום: דוד כהן - פלאש 90 )

הפרות חוזרות ונשנות

האירוע במירון מצטרף לשורה של הפרות הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה בימים האחרונים. אתמול בלבד חיסלו כוחות אוגדה 146 וחיל האוויר חמישה מחבלים שפעלו בסמוך לכוחות צה"ל בדרום לבנון, לאחר ששיגרו רחפנים לעבר כוחותינו.

גורמים בפיקוד העורף מסרו כי הנפילה במירון מעוררת חשש מיוחד בשל קרבתה לאתר ההילולה והעיתוי הרגיש. "אנחנו בוחנים את כל האפשרויות", נמסר מהפיקוד, "כולל ביטול מוחלט של האירוע אם המצב הביטחוני ידרדר".

הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בהדלקה ל"ג בעומר ( צילום: שוקי לרר )

חצרות הקודש נערכות לחלופות

כפי שפורסם הבוקר בבבלי, בצל חוסר הוודאות, חצרות הקודש כבר החלו להיערך לחלופות. חסידות תולדות אברהם יצחק הודיעה על העברת ההדלקה המפורסמת לביתר עילית, והמשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן החליט להעביר את מעמד ההדלקה לירושלים עיר הקודש.

גם חסידויות נוספות שוקלות להעביר את ההדלקות למוקדים חלופיים בירושלים, בהרי יהודה ואפילו בחברון. השינוי ההיסטורי במפת ההדלקות משקף את חוסר הוודאות השורר בקרב עולם החסידות לקראת האי יומא רבא.

החלטה סופית בימים הקרובים

על פי הנמסר, החלטה סופית לגבי עתיד ההילולה צפויה להתקבל בימים הקרובים, בהתאם להתפתחויות הביטחוניות בשטח. פיקוד העורף ממשיך לעקוב אחר המצב בצפון ולהעריך את רמת האיום, כאשר שיקולי בטיחות וביטחון עומדים בראש סדר העדיפויות.

יצוין כי המתווה המצומצם שאושר כבר מהווה שינוי דרמטי לעומת השנים הקודמות, כאשר מאות אלפים היו עולים מדי שנה לאתרא קדישא. השנה, גם אם ההילולה תתקיים, היא תהיה מצומצמת ומוגבלת בהיקפה באופן חסר תקדים.