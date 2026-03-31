מירון - אתרא קדישא בגליל העליון

מירון הוא מושב בגליל העליון, הידוע בעיקר כמיקומו של ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי (הרשב"י). המקום משמש מוקד עלייה לרגל מרכזי לציבור החרדי והדתי בישראל, במיוחד בחג ל"ג בעומר כאשר מתקיימת הילולת הרשב"י הגדולה. המושב ממוקם בסמוך לעיר צפת, ומהווה יעד תיירות דתית מרכזי לאורך כל השנה, כאשר מאות אלפי מבקרים מגיעים אליו מדי שנה.

הילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון היא האירוע הדתי הגדול ביותר בישראל, המושך מאות אלפי משתתפים בכל שנה. בל"ג בעומר מתקיימים במקום מעמדי הדלקה רבים של אדמורי"ם וגדולי ישראל, ריקודים, תפילות ומנהג החלאקה לילדים בני שלוש. השר מאיר פרוש ממשרד ירושלים ומסורת ישראל אחראי על ארגון ההילולא, והמשטרה מפעילה מתווה ביטחוני מיוחד להבטחת בטיחות המשתתפים. בשנת תשפ"א אירע אסון קשה במירון בו נהרגו 45 איש, מה שהוביל להקמת ועדת חקירה ממלכתית ולשינויים משמעותיים בארגון האירוע.

לאורך השנה מגיעים למירון אדמורי"ם וחסידים רבים לשבתות מיוחדות ולימי סגולה. חסידויות רבות כמו סאטמר, ויז'ניץ, בעלזא, דושינסקיא ואחרות מקיימות שבתות התאחדות במירון, במיוחד בתקופת השובבי"ם ובימי הרחמים. האדמור"ים מגיעים עם קהל חסידיהם, מתפללים בציון הקדוש, מקיימים טישים ומעמדי הדלקה, ומעניקים ברכות למבקרים. המקום משמש גם למעמדי חלאקה לילדים, כתיבת ספרי תורה והכנסתם, ואירועי משפחה שמחים.

במירון פועלים מוסדות חינוך חרדיים רבים, ובראשם תלמוד תורה 'חסד לאברהם' וישיבות נוספות. הגאון רבי אלעזר שטרן משמש כרבה של מירון והגלילות, וממשיך את מסורת אביו זצ"ל. במושב מתגוררת קהילה חרדית, והמקום מהווה מרכז רוחני חשוב. בנוסף לציון הרשב"י, נמצא במירון גם ציון בנו התנא רבי אלעזר, וקברי תנאים נוספים באזור.

ההיערכות להילולת ל"ג בעומר במירון כוללת הקמת מתחמים ענקיים, ביניהם מתחם 89 המפורסם בו מתקיימות הדלקות גדולות. משרד ירושלים ומסורת ישראל, בשיתוף המשטרה, כבאות והצלה ופיקוד העורף, מפעילים מערך לוגיסטי ענק הכולל שאטלים, חניוני ויסות, מערכות בטיחות ואש, ושירותים למאות אלפי המשתתפים. בשנים האחרונות הוטמעו שיפורים רבים בעקבות המלצות ועדת החקירה, כולל מערכת כרטוס, הרחבת דרך הכהנים, ושיפור תשתיות הבטיחות.

ימי סגולה נוספים במירון כוללים את ז' באדר, יום הילולת משה רבנו, בו מגיעים אלפים לציון הרשב"י לריקודים מסורתיים כמו ריקוד הבקבוקים והסולמות, ולמעמדי חלאקה. גם בראש חודש ניסן, זאת חנוכה, וימי הרחמים לפני ראש השנה מגיעים רבים למירון לתפילות ולהשתטחות על הציון. המקום נחשב למקום סגולה לישועות, ויהודים מכל העדות והזרמים מגיעים אליו לשפוך שיח ולבקש רחמים.

המצב הביטחוני בצפון משפיע על הפעילות במירון, ובתקופות של הסלמה ביטחונית מופעלים הגבלות על הכניסה למקום בהתאם להנחיות פיקוד העורף. למרות האתגרים, הציון הקדוש לא נותר שומם, ויהודים ממשיכים להגיע במסירות נפש גם בתקופות מורכבות. המשטרה והגורמים הביטחוניים פועלים להבטיח את בטיחות המבקרים תוך שמירה על אופי המקום הקדוש.