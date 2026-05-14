גולדקנופף לקרעי: לא נתמוך בחוק ללא הסדרת חילולי השבת

ח"כ יצחק גולדקנופף ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

יו"ר סיעת יהדות התורה והשבת חבר הכנסת הרב יצחק גולדקנופף הודיע היום (חמישי) לשר התקשורת ד"ר שלמה קרעי כי הסיעה לא תוכל לתמוך בחוק התקשורת, לאור העובדה שלא הוסדרה סוגיית חילולי השבת הנובעים מהחוק - וזאת בניגוד לסיכומים המפורשים שהושגו עם השר.

במכתב חריף ששלח גולדקנופף לשר קרעי, הוא מזכיר כי לקראת אישור החוק בקריאה ראשונה בחודש נובמבר האחרון, התקיימה ישיבת סיעה בה סוכם בתיאום עם השר ועם יו"ר הקואליציה "באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי החוק לא יקודם ללא ישיבה מקדימה והסכמה מלאה של ועדת הרבנים לענייני השבת". "המדינה הופכת ליוזמת אקטיבית של חילול שבת" יו"ר יהדות התורה מפרט במכתבו את הבעייתיות החמורה שהוא רואה בחוק: "עיון בסעיפי החוק המתגבשים (100-107) מעלה כי הקמת יישומון ממשלתי במימון המדינה להנגשת שידורים בחינם, מהווה פגיעה חסרת תקדים בסטטוס קוו". לדבריו, "במקום לצמצם חילול שבת, המדינה הופכת ליוזמת אקטיבית של הנגשת תכנים האסורים בשבת לתוך הבית פנימה, דבר המהווה פרצה חמורה ושינוי אורחות חיים בקרב הציבור שומר המסורת". גולדקנופף מדגיש כי הדאגה העיקרית נוגעת להנגשת שידורי ספורט בשבת דרך היישומון הממשלתי.

השר שלמה קרעי ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

"ניסיון לביצוע מחטף"

במכתבו, מזכיר גולדקנופף כי השר קרעי אישר את הסיכום בנאומו מעל פודיום המליאה באותו יום, וכי "תמיכתנו בקריאה הראשונה ניתנה אך ורק על בסיס התחייבויות מפורשות אלו".

יו"ר הסיעה מביע הפתעה: "הופתענו לגלות כי נעשה ניסיון מצידך לביצוע מחטף ולקידם את החוק במהירות, ולהביאו לאישור ללא הסדרה של סוגיית חילולי השבת הנגזרים ממנו וללא קיום ההבנות שסוכמו".

"מדובר בהפרה בוטה של הסיכומים וברי כי לא נוכל לתמוך בחוק כל עוד סוגיית חילולי השבת לא הוסדרה באופן ברור ומלא מול הגורמים המוסמכים"

המכתב של גולדקנופף ( צילום: דוברות )

קריאה לעצירת החוק

בסיום המכתב, מפנה גולדקנופף קריאה רחבה: "אנו קוראים לכל מי שקדושת השבת יקרה לליבו לגלות אחריות ציבורית ולפעול לעצירת החוק עד להשלמת ההסכמות בנושא זה".

כזכור, בעת הצגת הרפורמה בתחום התקשורת, הודיע השר קרעי על ביטול בלעדיות בשידורי ספורט, צעד שעורר דאגה בקרב רבנים בפריפריה בשל החשש לחילולי שבת נרחבים. עתה, לאחר שהסוגיה לא הוסדרה כפי שסוכם, מודיע יו"ר יהדות התורה על חסימת החוק עד להשלמת ההסכמות.