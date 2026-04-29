אישור משטרתי סופי למתווה המורחב במירון - 10 אלפים במקביל

יהודים בקבר הרשב"י במירון, ל"ג בעומר ( צילום: אייל מרגולין/Flash90 )

לאחר ימים של דיונים ביטחוניים מורכבים ומתיחות סביב המתווה המתוכנן, הגיעה הבשורה: משטרת ישראל אישרה הלילה (רביעי) את המתווה המורחב להילולת הרשב"י בל"ג בעומר. על פי האישור, עשרת אלפי איש יוכלו לשהות במירון בו-זמנית, תחת חלוקה ל-11 מתחמים מרוחקים זה מזה.

האישור הגיע לאחר שהוועדה לביטחון לאומי סיירה באתר הקבר במירון בהשתתפות כל גורמי המקצוע - מפכ"ל המשטרה, מפקד מחוז צפון, נציב כבאות והצלה וקציני משטרה בכירים. במהלך הסיור נבדקו ההיערכות הביטחונית והבטיחותית, והוועדה אישרה את המתווה המורחב בכפוף למגבלות פיקוד העורף. המתווה המאושר: 11 מתחמים נפרדים המתווה שאושר מהווה הרחבה משמעותית לעומת התכנון המקורי. במקום ארבעה מתחמים בלבד כפי שתוכנן בתחילה, יופעלו 11 מתחמים נפרדים ומרוחקים זה מזה ברחבי ההר. בכל מתחם יוכלו לשהות מאות משתתפים, כאשר סך הכל יתאפשרו עד 10,000 איש במקביל באתר. כידוע, המתווה גובש על ידי משרד ירושלים ומסורת ישראל בשיתוף עם פיקוד העורף, ואושר עקרונית בימים האחרונים. האישור הסופי של המשטרה מאפשר כעת את המשך ההיערכות המבצעית לקראת ההילולה, שתתקיים בעוד פחות משבוע.

השר שלמה קרעי בהיערכות להילולה במירון

המשטרה: ערוכים לאירוע כל עוד המתווה יישמר

בהודעה הובהר כי גורמי הביטחון ערוכים לקיום האירוע בהיקף המתוכנן, כל עוד המתווה שאושר יישמר במלואו. המשטרה הדגישה כי ההיערכות כוללת פריסה מבצעית נרחבת, תגבור כוחות ומערכי בטיחות מתקדמים.

על פי הנחיות פיקוד העורף, ההגעה למירון תתאפשר באמצעות תחבורה ציבורית בלבד, כאשר מכירת הכרטיסים תתבצע בשיטת "כל הקודם זוכה" מ-11 נקודות יציאה ברחבי הארץ. לא תתאפשר הגעה ברכבים פרטיים או ללא כרטיס שנרכש מראש.

הפסקת העבודות במירון ( צילום: דוד כהן - פלאש 90 )

בן גביר ניסה להתנגד - המתווה אושר

האישור הסופי הגיע לאחר שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ניסה להתנגד למתווה ודרש הגבלות נוספות. בסיור שקיים אתמול (רביעי) במירון, טען השר כי "פיקוד העורף הפנה עורף" והזהיר מפני "אסון הבא". עם זאת, לאחר הדיונים המקצועיים והסיור המשותף של הוועדה לביטחון לאומי, אושר המתווה המורחב.

יצוין כי בן גביר הביע חשש מכך שהמרחבים המוגנים הקיימים בהר אינם מספיקים למספר המשתתפים המתוכנן, במיוחד לאור המצב הביטחוני המורכב בצפון. עם זאת, גורמי המקצוע הבהירו כי המתווה המאושר לוקח בחשבון את כל השיקולים הביטחוניים והבטיחותיים.

הסדרי התחבורה וההגעה

במסגרת ההיערכות, נקבעו הסדרי תחבורה מיוחדים שיאפשרו את הגעת המשתתפים באופן מבוקר ומאורגן. ההגעה תתאפשר אך ורק באמצעות אוטובוסים ציבוריים שיצאו מנקודות היציאה המאושרות, כאשר כל נוסע יידרש להציג כרטיס שנרכש מראש.

מוקדי היציאה: אלעד – חניון מטרופולין. אשדוד – מסוף ביג. באר שבע – המסוף העירוני. בית שמש – מסוף אליהו הנביא. ביתר עילית – רח' המגיד ממעזריטש פינת דרך האר"י. בני ברק – חזון איש. חיפה – מרכזית המפרץ. טבריה – תחנה מרכזית. ירושלים – מסוף הארזים. מודיעין עילית – המסוף העירוני. צפת – תחנה מרכזית.