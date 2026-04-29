חבר הכנסת הדרוזי: "באף מדינה בעולם הדתיים לא משרתים"

בעמדה חריגה ומפתיעה, יצא ח"כ אכרם חסון ממפלגת 'תקווה חדשה' (שנכנסו לליכוד) להגנה נחרצת על חוק הסדרת מעמד לומדי התורה. חסון, דרוזי ששירת בצה"ל יחד עם ילדיו, מסר בריאיון כי לדעתו יש להפסיק את ההתקפות על הציבור החרדי ולכבד את בחירתם ללמוד תורה.

"אני אומר, בוא נפסיק לתקוף את הדתיים. אני לא ראיתי באף מדינה בעולם הדתיים משרתים בצבא", הבהיר חסון בריאיון. לדבריו, "הדתיים הם ברכה בכל חברה. אני רואה אותם בחברה הנוצרית, גם האירופאית בכל מקום. רק בישראל אנחנו רוצים לחייב אותם". "מי שלא משקיע בתורה - שיתגייס" חסון הציג את עמדתו בנושא הגיוס, תוך שהוא עושה אבחנה בין לומדי תורה "ברצינות" לבין כאלו שאינם "אני בעד – כל אחד שלא משקיע בנושא הלימודים ובתורה, אז שנבוא ונגייס אותו. חובה לגייס אותו", אמר, בניגוד לדעת גדולי ישראל שאף מי שאינו לומד אסור לו להתגייס. "אי אפשר כל הזמן להתערב בדת, זה מביא לשנאת חינם, זה מביא למחלוקת מיותרת בעם" אמר חסון. אין אמון באימון: כך הגיב לפיד ל'סרטון הכושר' שפרסם ראש הממשלה נתניהו | צפו יאיר טוקר | 02.05.26 כאשר עומת עם השאלה על העוני בציבור החרדי, השיב חסון: "הם לא סתם בעוני. אחד שהולך ללמוד תורה יום ולילה 80 שנים בישיבה כדי להיות רב, מה את יכולה לצפות ממנו שילך לעבוד? הוא עובד באמונה ובדת ובערכים האלה". "הבעיה היא שנאת החינם" ח"כ חסון דחה את הטענה שהשוואה בין לומדי תורה לחוקרים ומדענים רלוונטית. "הדת שונה, עם כל הכבוד וההערכה", הבהיר. לדבריו, "הבעיה שאנחנו הגענו אליה, ושאתם מדברים ואני מדבר, זה שנאת החינם שיש בתוך החברה הישראלית נגד הדתיים". דבריו של חסון מגיעים בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר בג"ץ הורה על הטלת סנקציות כלכליות חסרות תקדים על לומדי התורה, והיועצת המשפטית לממשלה מקדמת צעדים נוספים נגד המוסדות התורניים.

"לא ישפיע בבחירות"

כאשר נשאל האם עמדתו לא תפגע במפלגתו בבחירות, בייחוד בקרב מצביעים ששירתו במילואים, השיב חסון בביטחון: "אני מסתובב בכל הארץ. אני שמעתי את הדברים האלה בכל מערכות הבחירות, וזה לא השפיע על האזרח במדינת ישראל. האזרח רוצה שקט נפשי, לא רוצה שנאת חינם".

חסון הוסיף כי למרות ימי המילואים הרבים, "האזרח בסופו של דבר לא רוצה שנאת חינם. אנחנו חיים במדינה חזקה מאוד כלכלית, מהטובות בעולם גם מבחינה צבאית, מעצמה מספר אחת בחיל האוויר, בהרבה דברים".

ביקורת על התקשורת

ח"כ חסון לא חסך ביקורת מהתקשורת, תוך שהוא מציין באופן ספציפי את אופן הסיקור של הציבור החרדי. "תראי מה עושה לחרדים, איך מדברת על אנשי הדת. זה רק במדינה שלנו לצערי הרב", אמר, תוך שהוא מדגיש כי "אפשר לעשות את הכל בדרך ארץ, באהבה, בכבוד, לא בשנאת חינם".

לגבי החברה הדרוזית, הבהיר חסון: "אנחנו חלק מחברת עם ישראל לטוב ולרע. אנחנו אותו דבר". עם זאת, הוא הדגיש כי גם בקרב הדרוזים יש הבנה לכך שיש להתייחס לציבור החרדי בכבוד ולא בשנאה.

דבריו של ח"כ חסון מהווים קול חשוב בזירה הפוליטית, בעיקר לאור העובדה שהוא עצמו ומשפחתו שירתו בצה"ל, ובכל זאת הוא רואה לנכון להגן על זכותם של לומדי התורה להמשיך בלימודיהם ללא הפרעה.