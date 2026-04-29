יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני יצא לפני זמן קצר (רביעי) במתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, בעקבות הדיווח מוקדם יותר היום, לפיו היא מתכוונת למנוע מתן סעיף 46 למוסדות ציבור חרדיים.

"אם אכן נכונים הפרסומים שבהרב-מיארה מתכוונת למנוע מתן סעיף 46 למוסדות ציבור חרדים, הרי שמדובר בהכרזת מלחמה גלויה נגד עולם התורה והיהדות במדינת ישראל", מסר גפני בהודעה חריפה.

"רדיפה אידיאולוגית שיטתית"

גפני הבהיר כי לדעתו מדובר בצעד שחורג מהמישור המשפטי. "זו כבר לא שאלה משפטית, זו רדיפה אידיאולוגית שיטתית ואובססיבית נגד הציבור החרדי ונגד כל מה שמייצג את זהותה היהודית של המדינה", טען.

לדבריו, "פעם אחר פעם היא מנצלת את סמכויותיה כדי לפגוע בלומדי התורה ובמוסדותיהם, באופן בלתי מתקבל על הדעת".

כזכור, על פי דיווחים שפורסמו לאחרונה, היועמ"שית קובעת בעמדה חדשה כי יש לשלול הטבות מס מתורמים המעבירים כספים למוסדות תורניים שבהם לומדים בחורים שלא הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא. לפי העמדה, מתן זיכוי מס לפי 'סעיף 46' למוסדות אלו מהווה "מימון עקיף" שמעודד אי-גיוס.

קריאה לציבור ולרה"ם

גפני קרא לציבור החרדי שלא להיכנע. "אני קורא לציבור שלא להיכנע לתכתיבים פסולים ולא לקבל מציאות שבה פקידה משפטית מנהלת את המדינה ומכריעה נגד ערכיה הבסיסיים", הדגיש.

יו"ר דגל התורה הפנה ביקורת חריפה גם כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו. "לא ייתכן שמהלך חמור כזה יעבור בשתיקה. אני לא מבין כיצד רה"ם נתניהו ממשיך להשאיר אותה בתפקידה, זהו מחדל חמור ואני קורא לו לשים סוף למצב הזה באופן מיידי", אמר.