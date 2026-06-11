מפלצת 'הקיא' של הפנטגון: מטוס הרפאים עובר לידיים של נאס"א

סוכנות החלל האמריקאית, נאס"א, עומדת להפוך מטוס בואינג 737-700 מסווג ומסתורי של חיל האוויר למעבדה המעופפת החדשה שלה.

המטוס, שזכה בעבר לכינוי מטוס הקיא בשל התמרונים החדים שגורמים לנוסעים לחוש חוסר משקל (ובחילה עזה), ישמש כפלטפורמת ניסויים קריטית לתוכנית "ארטמיס".

המטוס המדובר (ככל הנראה ה-N712JM) היה חלק מתוכנית צבאית חסויה וצולם בעבר כשהוא מכוסה בציפוי ירוק מוזר ומצויד בחיישנים יוצאי דופן.

למרות שהפנטגון מעולם לא חשף באופן רשמי את ייעודו של המטוס, עצם קיומו אינו מוטל בספק. המטוס תועד לראשונה בשנת 2020 לאחר שנרכש על ידי חיל האוויר האמריקאי. מאז הוא צולם מספר פעמים על ידי חובבי תעופה וצלמי מטוסים בשדות תעופה שונים בארצות הברית, ואף הופיע במאגרי מעקב טיסות אזרחיים.

התמונות שפורסמו חשפו מטוס חריג למראה, שנצבע תחילה בצבע היסוד הירוק של בואינג ונשא ציוד ניסוי וחיישנים יוצאי דופן. היעדר מידע רשמי לצד הופעותיו המתועדות בשטח הפכו אותו לאחד המטוסים המסתוריים ביותר בצי האמריקאי, ומאז הוא מעורר עניין רב בקרב חוקרי תעופה וקהילות מעקב טיסות.

כעת, נאס"א שוכרת חברה מתמחה כדי לבדוק אם ניתן להסב את "מטוס הרפאים" הזה למשימה החדשה: דימוי כוח משיכה ירחי.

באמצעות טיסות פרבוליות (סדרה של עליות חדות וצלילות חופשיות) המטוס יאפשר לאסטרונאוטים לבדוק את חליפות החלל החדשות ואת הציוד המיועד לירח בתנאים של שישית מכוח המשיכה של כדור הארץ. הניסויים הללו חיוניים כדי לוודא שהאסטרונאוטים יוכלו להתכופף, לכרוע ולתפעל כלים על פני הירח בבטחה.

המטוס צפוי לעבור תחזוקה, שינויי מבנה פנימיים וצביעה מחדש בלוגו של נאס"א, כאשר היעד להשלמת המשימה הוא אוקטובר 2026. בעוד שהמטוס עצמו לא יגיע לירח, הוא ללא ספק יהיה אחד הצעדים החשובים ביותר בדרך חזרה אליו.