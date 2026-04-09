חיל האוויר האמריקני מאריך את חיי טיל השיוט הגרעיני AGM-86B עד 2033 בשל עיכובים בטיל המחליף. על פי הדיווח הפנטגון מזניק את התקציב למיליארדי דולרים כדי לגשר על הפער ולהבטיח הרתעה גרעינית קטלנית מול האיומים המשתנים (תקיפה והגנה)
הפנטגון נערך לאופציה קרקעית באיראן: אלפי לוחמי עילית מהדיוויזיה המוטסת ה-82 והמרינס הועמדו בכוננות שיא לפריסה תוך 18 שעות. לפי דיווח ברויטרס, התוכנית כוללת פשיטות מוצנחות ותפיסת יעדי אסטרטגיים בתוך שטח הרפובליקה האסלאמית במקרה של הסלמה (צבא וביטחון)
חיל האוויר האמריקני השלים פריסת 6 מפציצים אסטרטגיים באירופה במקביל להסלמה חסרת תקדים • שר ההגנה: כמות החימוש הגבוהה ביותר במערכה • צה"ל השמיד מתחמי בסיג' ותשתיות מודיעין בטהרן | המערכה שמשנה את המזרח התיכון (תקיפה והגנה)
מפציצי B-2 חמקנים חדרו את מערכות ההגנה האיראניות ופתחו את הדרך למפציצי B-1B שהשמידו מתקני טילים בליסטיים • גנרל קיין: 'היכולת להכות מבסיסי הבית משנה את כללי המשחק' | המבצע שהוכיח את עוצמת חיל האוויר האמריקאי (מלחמה עם איראן)
שני טייסי F-16 אמריקנים שרדו מארב מתוחכם של טילי קרקע-אוויר ששיגרו החות’ים מעל תימן במרץ האחרון | אחד הטייסים פנה ישירות אל טיל שהתקרב אליו, ביצע תמרון הגנתי קיצוני של הרגע האחרון, והטיל חלף מתחת לכנף | לדבריו, הוא היה קרוב מספיק כדי לשמוע את הרעש של הטיל (בעולם)
חיל האוויר האמריקני ביצע ניסוי מוצלח בטיל השיוט ERAM בבסיס אגלין שבפלורידה • הטיל, המכונה 'הפגיון החלוד', נועד לחדור מערכות הגנה רוסיות ולפגוע בעומק השטח • מחלקת המדינה אישרה עסקה של 3,550 טילים | מהפכה בשדה הקרב (בעולם)
חיל האוויר האמריקני דרש האצה באספקת מערכות הלוחמה האלקטרונית (IVIEW) ל־72 מטוסי F-16 הפועלים במזרח התיכון | המערכות מספקות הגנה עצמית, התראות מכ"ם דיגיטליות והתמודדות עם שיבושי GPS, והותקנו בעקבות תרגילים שהדגישו צורך בהגנה מתקדמת (צבא)
בעקבות מאבק תקציבי, הקונגרס האמריקאי משיב לחיים את תוכנית המטוס הימי מהדור השישי, עם דגם חדש של בואינג הממחיש דמיון רב לדגם F-47 של חיל האוויר | מומחי תעשייה מזהירים על אתגרי כושר ייצור, בעוד חיל הים דורש הישגים טכנולוגיים ויכולות טיסה חסרות תקדים (צבא וביטחון)
מטוסי F-16 של חיל האוויר האמריקני השתתפו ב"Spears of Victory", תרגיל רב-לאומי שנתי בראשות סעודיה, שכלל 70 מטוסים מ-15 מדינות | בין המדינות המשתתפות: קטאר, בחריין, איחוד האמירויות הערביות, בריטניה, יוון, צרפת ופקיסטן | בפיקוד המרכז האמריקאי אומרים כי "התרגיל מספק הזדמנות לחלוק טקטיקות ולשפר את יכולת הפעולה ההדדית" | תמונות (צבא)