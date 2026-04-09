2,400 ק"מ שיוט גרעיני: טיל יום הדין לא יוחלף

בעוד העולם מדבר על טכנולוגיות עתידניות ובינה מלאכותית, בשמיים מעל המזרח התיכון ובסיסי נאט"ו ממשיך לשייט הדינוזאור המפחיד ביותר של המלחמה הקרה. טיל השיוט AGM-86B, שפותח עוד בשנות ה-70 העליזות, מקבל כעת "זריקת מרץ" של מיליארדי דולרים שתחזיק אותו באוויר לפחות עוד עשור. זהו לא רק עניין של תחזוקה; זוהי הצהרה אסטרטגית שנועדה להבהיר לאיראן, רוסיה וסין שזרוע הפלדה של המפציצים האמריקניים נותרת ארוכה, קטלנית וגרעינית מתמיד.

הימור של מיליארדים: המרוץ לטיל המחליף

מאחורי הקלעים של ההחלטה להאריך את חיי הטיל הוותיק מסתתר דרמה תקציבית ולוגיסטית. הפנטגון, כך נחשף ב-World Defense News, הגדיל את תקצוב תוכנית הטיל המחליף (LRSO) לסכום אסטרונומי של 1.22 מיליארד דולר לשנת 2027 בלבד – זינוק אדיר לעומת השנים הקודמות. מדובר בלחץ אדיר לסגור את הפער מול ה-AGM-181 החדש, שמפותח על ידי ענקית הנשק "ריית'יאון" ומיועד להפוך לחוד החנית של המפציץ החמקן B-21.

יכולת השמדה בטווח של 2,400 קילומטרים

ה-AGM-86B הוא לא רק טיל, הוא מערכת השמדה ניידת. הוא משוגר ממפציצי ה-B-52 המיתולוגיים, נושא את ראש הקרב הגרעיני W80-1, ומסוגל למחוק מטרות בדיוק כירורגי ממרחק של יותר מ-2,400 קילומטרים. השדרוגים האחרונים כוללים מערכות ניווט מתקדמות ומנועי הנעה מחודשים, מה שהופך את הנשק הישן לכלי רלוונטי במיוחד בזירה המזרח-תיכונית הנפיצה.

לוחות הזמנים של יום הדין

למרות הצהרותיו האופטימיות של ג'נרל תומאס בוסייר, מפקד פיקוד התקיפה הגלובלית, על כך שהתוכניות עומדות בלוחות הזמנים, ניתוחים עצמאיים המצוטטים ב-World Defense News מצביעים על מציאות אחרת. הטיל החדש לא צפוי להיכנס לשירות מבצעי לפני 2029, וייתכן שרק בתחילת שנות ה-30. המשמעות ברורה: ה-B-52, שישודרג לדגם B-52J, ימשיך לשאת את ה-AGM-86B כנשק הגרעיני הראשי שלו, תוך שהוא משמש כ"פוליסת ביטוח" של המערב מול כל הסלמה אפשרית.