חיל האוויר האמריקני מאריך את חיי טיל השיוט הגרעיני AGM-86B עד 2033 בשל עיכובים בטיל המחליף. על פי הדיווח הפנטגון מזניק את התקציב למיליארדי דולרים כדי לגשר על הפער ולהבטיח הרתעה גרעינית קטלנית מול האיומים המשתנים (תקיפה והגנה)
חיל האוויר האמריקני ביצע ניסוי מוצלח בטיל השיוט ERAM בבסיס אגלין שבפלורידה • הטיל, המכונה 'הפגיון החלוד', נועד לחדור מערכות הגנה רוסיות ולפגוע בעומק השטח • מחלקת המדינה אישרה עסקה של 3,550 טילים | מהפכה בשדה הקרב (בעולם)
בזמן שהעולם מביט למזרח אירופה, פקיסטן הטילה פצצה אסטרטגית: ניסוי מוצלח בטיל השיוט "תימור" חשף יכולת חדירה חסרת תקדים. הוא טס בגובה של בניין בן שתי קומות, נושא ראש קרב גרעיני ומתעלם לחלוטין ממערכות המכ"ם המתקדמות ביותר (צבא, בעולם)
הזרוע הארוכה של קייב הופכת לנכס אסטרטגי במפרץ: קבוצת EDGE מאיחוד האמירויות במו"מ מתקדם לרכישת 30% מחברת Fire Point האוקראינית • במוקד העסקה: טיל השיוט FP-5 "פלמינגו", שמסוגל לשאת טון חומר נפץ לטווחים דמיוניים • כל הפרטים על העסקה שמשנה את כללי המשחק (בעולם)
מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און פיקח אמש על ייצור ושיגור טילי שיוט, במסגרת תרגיל שביצע הצבא | בתיעוד שפורסם ככל הנראה על ידי התעמולה המקומית נראה קים מתהלך לצד טילים במפעל משגיח על הייצור, בתמונות אחרות נראה טיל השיוט משוגר (חדשות, בעולם)
המתיחות בין ישראל לאיראן ממשיכה להסלים, ובטהרן פועלים להאיץ את שיקום מערך הטילים לקראת אפשרות של סבב לחימה נוסף | לפי ההערכות, כיום מצויים בידי הצבא האיראני כאלף טילים בלבד, לעומת יעד מוצהר של כ־8,000 טילים בליסטיים | בנוסף מצויים בידי האיראנים טילי שיוט מדויקים | זה מערך הכוחות (צבא ובטחון)
האיום האירופי החדש נחשף: חיל האוויר השוודי מקדים את לוחות הזמנים ומחמש את מטוסי ה"גריפן" בטיל השיוט הגרמני TAURUS | הנשק שנועד להשמדת מטרות מבוצרות יאפשר תקיפות עומק קטלניות ודיוק כירורגי - צעד שמשנה כעת את כללי המשחק מול האיומים בזירה (צבא, טכנולוגיה)
מבצעי ההגנה האווירית באוקראינה מגיעים לשיא חדש עם פרסום תיעוד דרמטי של מרדף בין מטוס F-16 אוקראיני לטיל שיוט רוסי מדגם Kh-101 | בסרטון נראים ה"בזים הלוחמים" בפעולה עוצמתית מול אחת מזירות הקרב המאתגרות ביותר בעולם (חדשות צבא)