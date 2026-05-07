KEMANKES-2: הטורף הטקטי החדש של טורקיה שמאיים על מערכי ההגנה

שיגור טיל מונחה מהצוללת TCG PREVEZE ( צילום: משרד ההגנה הלאומי הטורקי )

בעוד מעצמות העולם משקיעות מיליארדים בטילי שיוט כבדים ומסורבלים, טורקיה בחרה בדרך אחרת לחלוטין. תאגיד הנשק Baykar, שכבר הוכיח את עצמו עם משפחת הכטב"מים המצליחה, חשף השבוע בתערוכת SAHA Expo באיסטנבול נשק שעשוי לשנות את פני הלוחמה המודרנית. ה-KEMANKES-2 אינו עוד טיל שיוט סטנדרטי - מדובר בטורף טקטי קטן, זריז וקטלני במיוחד, שנועד למלא את החלל המבצעי שבין הארטילריה הכבדה לבין מערכי הכטב"מים.

היכולת של המערכת החדשה לצאת ממשגר נייד בעל חתימה נמוכה ולפגוע במדויק במטרה במרחק של עד 150 קילומטרים, הופכת אותה לסיוט אמיתי עבור כל מערך הגנה - בין אם נייח ובין אם נייד. בניגוד למערכות קיימות, ה-KEMANKES-2 משלב בתוכו יכולות שעד כה נחשבו לבלעדיות של מעצמות גדולות בלבד.

טיל מונחה משוגר מהטנדר ( צילום: חשבון X הרשמי של בייקאר, )

מוח אנושי בגוף של סילון גיהנום מטורקיה: הפצצה שחודרת 7 מטר בטון וטילים שמכסים את כל ישראל דני שפיץ | 05.05.26 רוביו מפעיל סעיף חירום: אלפי מערכות נשק אסטרטגיות לישראל וקטאר דוד הכהן וב. ניסני | 06.05.26 הטיל החדש, שמשקלו 75 קילוגרמים בלבד, מונע על ידי מנוע סילון המאפשר לו לשהות באוויר כחצי שעה ברום של כ-10,000 רגל. אך החוזק האמיתי של המערכת טמון במערכת ההנחיה המתקדמת שלה: שילוב ייחודי של טכנולוגיה אלקטרו-אופטית עם מעורבות אנושית בשלב הסופי של התקיפה. השילוב הזה מאפשר למפעיל לבצע התאמות בזמן אמת, לבחור את נקודת התורפה המדויקת ביותר של המטרה ולמנוע נזק סביבתי. מדובר ביכולת שהופכת את ה-KEMANKES-2 לכלי נשק כירורגי שיכול לפעול בעומק שטח האויב תוך שמירה על דיוק מקסימלי. על פי הנתונים שפורסמו, המערכת מסוגלת לזהות ולתקוף מטרות קטנות ביותר, כולל כלי רכב בודדים ועמדות מבוצרות.

התערוכה הטורקית ( צילום: יצרן )

תקיפה רשתית: המכפיל הכוח של משפחת הביירקטאר

מעבר ליכולותיו העצמאיות המרשימות, ה-KEMANKES-2 מהווה חוליה מקשרת במערך הדיגיטלי המתקדם של הצבא הטורקי. המערכת מסוגלת לשמש כממסר תקשורת עבור כטב"מים ממשפחת ה-TB2 וה-Akıncı, ובכך להרחיב באופן משמעותי את טווחי השליטה והתקיפה של המערך כולו.

היכולת הזו יוצרת אפשרויות מבצעיות חדשות לחלוטין. תרחיש אפשרי כולל שיגור עשרות טילים בו-זמנית לעבר מערך הגנה אווירית של האויב, כאשר כל אחד מהם מתקשר עם הכטב"מים המפקחים ומקבל עדכוני מטרה בזמן אמת. מדובר ביכולת שמציפה את מערכות ההגנה ממספר כיוונים ומנטרלת את יכולתן להגיב ביעילות.

כטב"מים בתרגיל צבא טורקיה ברומניה ( צילום: חשבון רשמי משרד ההגנה הלאומי הטורקי )

החשיפה של ה-KEMANKES-2 מסמנת את המגמה העולמית החדשה במערכות נשק: מעבר מחימוש כבד ומסורבל למערכות זריזות, מחוברות וקטלניות. טורקיה, שכבר הוכיחה את יכולותיה עם כטב"מי TB2 שהפכו לאגדה בשדות הקרב באוקראינה ובמזרח התיכון, ממשיכה לבסס את מעמדה כמעצמת חימוש עולה בשוק הייצוא הבינלאומי.

המערכת החדשה צפויה למשוך עניין רב ממדינות המחפשות יכולות תקיפה מדויקות במחיר סביר יחסית. בניגוד לטילי שיוט מערביים שעלותם נמדדת במיליוני דולרים ליחידה, ה-KEMANKES-2 מציע יחס עלות-תועלת אטרקטיבי במיוחד, תוך שהוא שומר על רמת ביצועים גבוהה. יצוין כי טורקיה כבר הצליחה לייצא מערכות נשק מתקדמות למדינות רבות ברחבי העולם, והמערכת החדשה צפויה להמשיך מגמה זו.