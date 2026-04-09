חיל האוויר האמריקני מאריך את חיי טיל השיוט הגרעיני AGM-86B עד 2033 בשל עיכובים בטיל המחליף. על פי הדיווח הפנטגון מזניק את התקציב למיליארדי דולרים כדי לגשר על הפער ולהבטיח הרתעה גרעינית קטלנית מול האיומים המשתנים (תקיפה והגנה)
מלחמת "שאגת הארי" הסתיימה, אך ישראל בדרך למערכה קיומית חסרת תקדים | תחקיר ה'ניו יורק טיימס' חושף את כישלון תוכנית ההונאה בחדר המצב של טראמפ: המשטר בטהרן שרד, 440 קילוגרמים של אורניום מועשר מחכים במחסנים, והמלחמה המכריעה היא כבר לא שאלה של "אם", אלא של מתי - ואולי תוך שבועות בודדים (מגזין)
הישג אסטרטגי לתעשיות הביטחוניות: ישראל ויוון חתמו על עסקת ענק לאספקת מערכות ארטילריה רקטית מתקדמות. על פי הדיווח אלביט תספק לצבא יוון משגרי PULS ורקטות מונחות, בעסקה הגדולה ביותר בתולדות המערכת, הכוללת שיתוף פעולה תעשייתי נרחב (תקיפה והגנה)
מפגן כוח יוצא דופן של המרינס: מסוק התובלה CH-53E השלים ניסוי קצה שכלל תדלוק אווירי מורכב תוך הנפת שני כלי רכב במקביל. המהלך הדרמטי, שפורסם ב-World Defense News, חושף את היכולות האסטרטגיות שיגיעו בקרוב גם לחיל האוויר הישראלי (תקיפה והגנה)
שווייץ מאיימת לבטל רכש מערכות פטריוט ב-2 מיליארד פרנק לאחר שארה"ב תעדפה את אוקראינה על חשבונה. בצעד חריג, האמריקאים "גנבו" תקציב מעסקת מטוסי ה-F-35 כדי לכסות חובות. כעת, האירופאים מחשבים מסלול מחדש לעבר עצמאות ביטחונית (בעולם)
הצי האמריקני פרסם את מכרז ה-UJTS להחלפת מטוסי האימון הוותיקים. ארבע קבוצות ענק נאבקות על חוזה של מיליארדים, בעוד החלטה שנויה במחלוקת לוותר על נחיתות אמת על נושאות מטוסים מעוררת סערה בקרב המומחים והטייסים (בעולם)
סיור דיפלומטי חסר תקדים במפרץ: נשיא אוקראינה חתם על הסכמי הגנה היסטוריים עם סעודיה, האמירויות וקטר. קייב תספק למדינות המפרץ טכנולוגיות מתקדמות וניסיון מבצעי שנצבר בשדה הקרב מול הכטב"מים האיראניים, בתמורה לשיתוף פעולה ביטחוני וכלכלי רחב היקף (בעולם)
הפגנת כוח מבהילה בסין: מערכת ה-'Atlas' הציגה יכולת שיגור של עשרות רחפנים הפועלים ב"מוח משותף" ובתיאום אלגוריתמי עצמאי. ללא מגע יד אדם, הנחיל זיהה מטרה והשמיד אותה בדיוק כירורגי – צעד דרמטי המותיר את המערב הרחק מאחור (תקיפה והגנה)
לווייני ריגול זיהו תנועה חריגה בפתחי המנהרות המבוצרות באיראן, בעוד טראמפ מתלבט בין פשיטת קומנדו כירורגית להסכם פוליטי | האם ארה"ב וישראל יצליחו לשים יד על האורניום המועשר בטרם הם יצליחו לייצר את נשק יום הדין? | פרויקט מיוחד על המרדף המודיעיני (תקיפה והגנה)
טוקיו הכריזה רשמית על שיגור כוח משימה ימי מיוחד למצר הורמוז מיד עם השגת הפסקת אש | הצי המיומן בעולם בלוחמה נגד מוקשים יפעיל שולות מוקשים חדישות וכלי שיט אוטונומיים כדי להבטיח את חופש השיט ואת אספקת הנפט הגלובלית (בעולם)
בחוזה ענק של 52 מיליון דולר, צבא ארה"ב רוכש 2,500 רחפני X10D מחברת סקיידיו | הכלי המהפכני מסוגל לנווט ללא GPS, למפות שטח באופן עצמאי ביום ובלילה, ולהעניק למפקדי מחלקות בשטח יתרון מודיעיני קטלני וחסין לשיבושים (תקיפה והגנה)
חברות מפולין ומספרד חשפו את ה-"ZEUS", פלטפורמה אווירית מהפכנית המסוגלת להמריא ולנחות אנכית מכל תנאי שטח. עם יכולת שהייה של יממה שלמה באוויר ומערכת ניווט חסינה לשיבושים, הוא מסתמן כפתרון האידיאלי למשימות איסוף מודיעין באזורים מבודדים | "הגשר בין הכלים הקטנים למערכות הענק" (תקיפה והגנה)
מחדל בקו הייצור או עיכוב טכני קריטי? פער מדאיג נחשף באספקת המכ"ם החדש של נורת'רופ גראמן. קרוב ל-100 מטוסי חמקן עלולים להגיע ליחידות המבצעיות כשהם "עיוורים" ומיועדים לאימונים בלבד. לוקהיד מרטין במרוץ נגד השעון| המשמעות למערכה מול איראן (תקיפה והגנה)
דרמה בבסיסי חיל האוויר הצרפתי במזרח התיכון: מלאי טילי האוויר-אוויר המתקדמים הולך ואוזל בעקבות קצב יירוטים חסר תקדים של כטמ"מים איראניים. בפריז הכריזו על מצב חירום תעשייתי מחשש לקריסת המערך ההגנתי באיחוד האמירויות (תקיפה והגנה)
דרמה אסטרטגית בברלין ובלונדון: המעצמות האירופיות הכריזו על האצת פרויקט הדגל לפיתוח משפחת טילים מתקדמת שנועדה לנטרל את מערכות ההגנה הצפופות בעולם. המטרה: עצמאות ביטחונית מוחלטת והרתעה חסרת תקדים מול איומים מרוחקים (בעולם)
נבואות חז"ל פוגשות את נושאות המטוסים במפרץ: הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של המערכה הימית שמרסקת את הכלכלה ומשנה את פני המערב | דונלד טראמפ מול איראן, סין מול נאט"ו, והמחיר והכאב של "שיבר האנרגיה" שנסגר | ניתוח גיאופוליטי מטלטל על קו השבר של האנושות (מגזין)