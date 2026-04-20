צבא ארה"ב חושף: MV-75 'שאיין-2' - מסוק התקיפה המהפכני

שאיין 2 ( צילום: צבא ארצות הברית )

בצעד שמסמן נקודת מפנה בתעופה הצבאית, חשף צבא ארצות הברית השבוע את ה-MV-75, מסוק התקיפה והסיוע החדש שיישא את השם המיתולוגי "שאיין-2" (Cheyenne II). הכלי המתקדם, המצויד בטכנולוגיית מטה-רוטור (Tiltrotor) פורצת דרך, מהווה סגירת מעגל היסטורית עם פרויקט ה"שאיין" המקורי משנות ה-60 שבוטל לפני שהגיע לייצור מלא.

בשונה מקודמו שלא יצא אל הפועל, השאיין-2 הוא מערכת בשלה המשלבת יכולות שלא היו קיימות בעבר. המסוק מאפשר ללוחמים להמריא אנכית מחצרות צפופות בלב שטח בנוי, ולאחר מכן לשנות את זווית המנועים תוך כדי טיסה ולהגיע למהירויות של מטוס סילון. שילוב זה של גמישות תמרון ומהירות גבוהה הופך אותו לכלי ייחודי בסוגו. "מתנה ללוחמים בשטח" "זו מתנה של ממש ללוחמים בשטח", הסביר ברנט אינגראם, עוזר מזכיר הצבא לרכש וטכנולוגיה. על פי דבריו, השאיין-2 תוכנן במיוחד עבור יחידות העילית ומבצעי קומנדו חשאיים. היכולת להטיס כוחות ליעדים מרוחקים ללא צורך בתדלוק אווירי מורכב, הופכת אותו לחלומו של כל מפקד מבצעי. הטכנולוגיה המרכזית של המערכת היא מנגנון המטה-רוטור, המאפשר למדחפים לסובב ולעבור ממצב מסוק למצב מטוס. כאשר המדחפים מכוונים כלפי מעלה, הכלי מתנהג כמסוק רגיל ויכול לנחות ולהמריא ממקומות צרים. ברגע שהמדחפים מסתובבים קדימה, המסוק הופך למטוס מהיר המסוגל לכסות מרחקים גדולים בזמן קצר.

הרון MK2 ( צילום: התעשייה האווירית הישראלית @ILAerospaceIAI )

מורשת קרבית ושם סמלי

בצבא ארה"ב מדגישים כי הבחירה בשם השבט האינדיאני "שאיין" אינה סמלית בלבד. השם משקף את המורשת הקרבית של לוחמים נועזים וזריזים – תכונות שהוטמעו בכל רכיב של ה-MV-75. הפרויקט המקורי משנות ה-60 היה חלוצי בזמנו אך נתקל בקשיים טכנולוגיים שהובילו לביטולו. כעת, עשרות שנים מאוחר יותר, הטכנולוגיה הבשילה והשם חוזר לחיים.

עם יכולות פינוי נפגעים (Medevac) מהירות מאי פעם וחימוש קטלני, השאיין-2 צפוי להפוך לחוד החנית של המעצמה החזקה בעולם. המערכת תאפשר לכוחות האמריקאיים להגיע למקומות שהיו בלתי נגישים בעבר, ולבצע משימות שדרשו בעבר תיאום מורכב בין מסוקים למטוסים.

שנים של כוח הרמה כבדה: CH-53K מספק לחימה ללא תחרות ( צילום: חשבון X רשמי של פיקוד מערכות האוויר של הצי )

השלכות אסטרטגיות

המסוק החדש מצטרף למגמה גלובלית של שדרוג מערכות התעופה הצבאיות. בעוד ישראל מפתחת כטב"מים לוגיסטיים ויפן שוקלת רכישת מערכות ישראליות, ארצות הברית משקיעה במערכות מאוישות מתקדמות שמשלבות את היתרונות של שני עולמות.

יצוין כי הפיתוח מגיע בעת שבה מעצמות רבות משקיעות במערכות תעופה חדשניות. המרוץ הטכנולוגי בתחום התעופה הצבאית ממשיך להאיץ, כאשר כל מעצמה מנסה להשיג יתרון על יריבותיה. השאיין-2 צפוי להיכנס לשירות מבצעי מלא בעשור הקרוב, ולשנות את אופן התכנון והביצוע של מבצעים צבאיים מורכבים.