מפגן כוח יוצא דופן של המרינס: מסוק התובלה CH-53E השלים ניסוי קצה שכלל תדלוק אווירי מורכב תוך הנפת שני כלי רכב במקביל. המהלך הדרמטי, שפורסם ב-World Defense News, חושף את היכולות האסטרטגיות שיגיעו בקרוב גם לחיל האוויר הישראלי (תקיפה והגנה)
עשרות אלפי חיילים אמריקנים מתכוננים לפלישה אפשרית עליה יורה הנשיא טראמפ אם המשא ומתן עם איראן יוביל למבוי סתום | ארה"ב הגדילה משמעותית את מספר החיילים ברחבי המזרח התיכון, כולל יחידות צנחנים מוטסים וחיילי מארינס מובחרים (חדשות)
הפנטגון נערך לאופציה קרקעית באיראן: אלפי לוחמי עילית מהדיוויזיה המוטסת ה-82 והמרינס הועמדו בכוננות שיא לפריסה תוך 18 שעות. לפי דיווח ברויטרס, התוכנית כוללת פשיטות מוצנחות ותפיסת יעדי אסטרטגיים בתוך שטח הרפובליקה האסלאמית במקרה של הסלמה (צבא וביטחון)
מחדל בקו הייצור או עיכוב טכני קריטי? פער מדאיג נחשף באספקת המכ"ם החדש של נורת'רופ גראמן. קרוב ל-100 מטוסי חמקן עלולים להגיע ליחידות המבצעיות כשהם "עיוורים" ומיועדים לאימונים בלבד. לוקהיד מרטין במרוץ נגד השעון| המשמעות למערכה מול איראן (תקיפה והגנה)
ברקע המשבר סביב מצרי הורמוז, בארה"ב גוברת ההבנה כי לא ניתן למצוא פיתרון למשבר ללא שיגור של כוחות קרקע | רק לאחרונה, הפנטגון אישר את שליחת יחידת העילית ה-31 מיפן לאזור המפרץ, על רקע הצהרת הנשיא טראמפ כי הצבא יכה את איראן "חזק מאוד" בימים הקרובים (חדשות)