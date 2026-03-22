מטוסי F-35B מספקים יכולת רב-תחומית אמיתית ( צילום: כוח המשלוח השלישי של חיל הנחתים ארה"ב | חשבון רשמי )

משבר חסר תקדים מתפתח בפנטגון: קרוב למאה מטוסי קרב חמקנים מדגם F-35, המתקדמים בעולם, צפויים לצאת מפס הייצור כשהם בלתי כשירים ללחימה מבצעית. העיכוב נובע מבעיות ייצור חמורות במכ"ם החדש שמפתחת חברת נורת'רופ גראמן, מה שמותיר את המטוסים ללא "המוח" המבצעי הקריטי שלהם.

המכ"ם החדש, שאמור להעניק למטוס עליונות מוחלטת בשדה הקרב, התגלה כגדול יותר מקודמו - מה שמחייב תכנון מחדש של "אף" המטוס כולו. בלוקהיד מרטין, יצרנית המטוס, נאלצת כעת לבחון פתרון הנדסי דחוף: תא אחסון אוניברסלי שיוכל לקבל גם את המכ"ם הישן (APG-81) וגם את החדש, כדי למנוע מצב שבו מטוס של מאות מיליוני דולרים עומד חסר שימוש בהאנגר. המארינס יספגו את המכה הראשונה על פי הנמסר, טייסת המארינס (F-35B) תהיה הראשונה לקבל את המטוסים ה"נכים" בתוך חודשים ספורים. חיל האוויר והצי האמריקני צפויים להיות הבאים בתור לקבל חמקנים שמתאימים ללימוד טיסה בלבד, ולא להתמודדות מול מערכות ההגנה המתקדמות של איראן או סין. המצב האבסורדי שנוצר הוא שהמטוס עצמו מוכן ומשוכלל, אך ה"מוח" המבצעי שלו - המכ"ם המתקדם - פשוט חסר. כידוע, המכ"ם הוא הרכיב הקריטי ביותר במטוס חמקן, המאפשר לו לזהות יעדים מרחוק תוך שמירה על חמקנות מלאה. ללא מכ"ם מבצעי, המטוס הופך למעשה לפלטפורמת אימונים יקרה.

מטוסי F-35B לייטנינג II בבסיס האוויר חיל הנחתים ( צילום: כוח המשימה של חיל המשלוח הימי השלישי ארה"ב | חשבון רשמי )

המשמעות לישראל ולמערכה מול איראן

הידיעה קריטית במיוחד לאור האיומים המתמשכים מצד משמרות המהפכה ותקיפות חיל האוויר בטהרן. בעולם שבו ארצות הברית צריכה להפגין עוצמה מול "ציר הרשע", גילוי על חוסר כשירות של עשרות חמקנים מהווה מתנה הסברתית לאיראנים ומכה קשה להרתעה האמריקנית.

ישראל, שמפעילה את גרסת ה-F-35I "אדיר" ומסתמכת עליו במשימות מבצעיות קריטיות, עוקבת בדאגה אחר המשבר. כאמור, רק לאחרונה הפיל מטוס אדיר ישראלי מטוס קרב איראני מדגם YAK-130 בשמי טהראן, בהפלה הראשונה מסוגה בעולם על ידי F-35. כל עיכוב בשדרוגים טכנולוגיים עלול להשפיע על העליונות האווירית של ישראל מול איראן.

הקרב על הפתרון ההנדסי

בעוד נורת'רופ גראמן שומרת על שתיקה מוחלטת בנוגע למועדי האספקה, לוקהיד מרטין עובדת בקצב מרתון על פתרון יצירתי. המטרה היא לייצר "תושבת" אוניברסלית שתוכל לקבל גם את המכ"ם הישן וגם את החדש, כדי למנוע משבר תפעולי חמור.

הפתרון ההנדסי המוצע כולל שינוי מבני ב"אף" המטוס, שיאפשר התקנה גמישה של שני סוגי המכ"מים. עם זאת, גם פתרון זה דורש זמן יישום ואישורים רגולטוריים, מה שמשאיר את הפנטגון בחוסר ודאות לגבי מועד הפתרון הסופי.

המשבר מצטרף לשורה של אתגרים שעומדים בפני תעשיית הביטחון האמריקנית, כפי שעולה מדיווחים אחרונים על מחסור בטילים מתקדמים בצבא הצרפתי ועל צורך בהזרמת נשק דחופה לבעלות ברית אזוריות. המכנה המשותף: מערכות ההגנה המערביות נמצאות תחת לחץ תפעולי חסר תקדים, בעוד האויבים מנצלים כל חולשה.