שווייץ מאיימת לבטל רכש מערכות פטריוט ב-2 מיליארד פרנק לאחר שארה"ב תעדפה את אוקראינה על חשבונה. בצעד חריג, האמריקאים "גנבו" תקציב מעסקת מטוסי ה-F-35 כדי לכסות חובות. כעת, האירופאים מחשבים מסלול מחדש לעבר עצמאות ביטחונית (בעולם)
הצי האמריקני פרסם את מכרז ה-UJTS להחלפת מטוסי האימון הוותיקים. ארבע קבוצות ענק נאבקות על חוזה של מיליארדים, בעוד החלטה שנויה במחלוקת לוותר על נחיתות אמת על נושאות מטוסים מעוררת סערה בקרב המומחים והטייסים (בעולם)
מחדל בקו הייצור או עיכוב טכני קריטי? פער מדאיג נחשף באספקת המכ"ם החדש של נורת'רופ גראמן. קרוב ל-100 מטוסי חמקן עלולים להגיע ליחידות המבצעיות כשהם "עיוורים" ומיועדים לאימונים בלבד. לוקהיד מרטין במרוץ נגד השעון| המשמעות למערכה מול איראן (תקיפה והגנה)
מטוס קרב אמריקאי מדגם F-35 ביצע נחיתת חירום בבסיס אמריקאי במזרח התיכון לאחר שנפגע, ככל הנראה, מאש איראנית | דובר פיקוד המרכז של ארצות הברית מסר כי המטוס היה “במהלך משימת לחימה מעל איראן” כאשר נאלץ לבצע נחיתת חירום (בעולם)
מפקד חיל האוויר: ״ההפלה ההיסטורית מעל שמי טהרן היא ביטוי לעוצמתו של חיל האוויר ולנחישות האישית שלך. המשימה הבאה כבר מחכה לכם״ | מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, עם טייס האדיר (F35I) שהפיל לראשונה מטוס קרב איראני בשמי טהרן | האזינו (חדשות מלחמה)
טייס F-35 לשעבר ומדריך טיסה מוערך נעצר בחשד שאימן את חיל האוויר הסיני ללא היתר כנדרש בחוק | כעת הוא מואשם בבגידה בשבועתו כקצין לאחר שנטען כי העביר ידע צבאי רגיש וסייע לבייג'ינג לשפר את יכולותיה המבצעיות (חדשות בעולם)
הכירו את ה-Fury: מטוס הקרב האוטונומי הראשון שביצע משימה מלאה ללא טייס ופותח בזמן שיא של 556 ימים בלבד | עם עלות של כ-רבע ממחיר מטוס קרב מסורתי ותפעול חכם מקצה לקצה ה-YFQ-44A מגדיר מחדש את העליונות האווירית בעידן הבינה המלאכותית (חדשות בעולם)
האיום הדיפלומטי החמור ביותר מזה שנים מטלטל את השותפות הטרנס-אטלנטית | הולנד מבהירה: אם וושינגטון תפנה עורף, אירופה תבצע 'פריצה' ל-F-35 ותשתלט על הקוד שלו בכוח | בעוד שישראל היא המדינה היחידה בעולם שזכתה בזכות הבלעדית להפעיל את המטוס עם תוכנה עצמאית מחוץ לרשת האמריקאית, בעלות הברית מאיימות כעת לפרוץ את המנעולים ולהשיג את אותה הריבונות – גם ללא אישור (חדשות בעולם)
דרמה בקוטב הצפוני: שוודיה ודנמרק הזניקו מטוסי קרב וחמקנים בצל הצהרות טראמפ על סיפוח גרינלנד. מדובר במפגן עוצמה חסר תקדים שנועד לבלום כל ניסיון לשינוי הסטטוס קוו באזור | תגובה צבאית חסרת תקדים להצהרות טראמפ | צפו בתיעוד (בעולם)
בצעד אסטרטגי, נחתו שישה מטוסי F-35B בבסיס אקרוטירי – "רוחות הרפאים" של חיל האוויר המלכותי כבר כאן. לא מדובר בסיור לוגיסטי, אלא בהצבת זרוע אסטרטגית קטלנית שמסוגלת לראות הכל, לחדור לכל מקום ולשתק מטרות אויב עוד לפני שהן מופיעות על המכ"ם (צבא וביטחון)
ארדואן דורש את מטוסי ה-F-35 שטורקיה כבר שילמה עליהם, וטוען כי הוצאתה מהפרויקט היא "עוול" שפוגע בביטחון נאט"ו | מנגד, וושינגטון מציבה תנאי ברזל דרמטי: החמקנים המתקדמים יגיעו רק אם טורקיה תיפרד סופית מהטילים הרוסיים שברשותה (העולם הערבי)
חיל האוויר האמריקני חותם על חוזה של 240.9 מיליון דולר עם תאגיד הנורווגי לאספקת דור שני של טיל ה-JSM. הטיל החדש מיועד לאחסון פנימי בבטן המטוס כדי לשמר את יכולת החמקנות של ה'אדיר' ולהכפיל את טווח התקיפה בעומק שטח האויב (בעולם)