איראן: הפלנו מל"ט אמריקני מסוג MQ-9 וירינו לעבר F-35

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה הבוקר (שלישי) כי איראן הפילה כלי טיס בלתי מאויש אמריקני מסוג MQ-9 וביצעה ירי לעבר מטוס קרב מסוג F-35 שחדר למרחב האווירי של המדינה. הדיווח מגיע בעקבות התקיפה האמריקנית שבוצעה אמש במתקנים איראניים.

על פי הדיווח האיראני, כוחות ההגנה האווירית של המשטר זיהו את כלי הטיס האמריקני ופעלו להפילו. במקביל, נמסר כי זוהה מטוס קרב מתקדם מסוג F-35 שחדר למרחב האווירי האיראני, ולעברו בוצע ירי. לא ברור אם הירי פגע במטוס או אם מדובר בניסיון יירוט בלבד.

כטב"מ מסוג MQ-9, המכונה "ריפר", הוא כלי טיס בלתי מאויש מתקדם המשמש את חיל האוויר האמריקני למשימות מודיעין ותקיפה. המערכת, שעלותה עולה על עשרות מיליוני דולרים, מצוידת בחיישנים מתקדמים ויכולת נשיאת חימוש. הפלתו של כטב"מ כזה, אם אכן אירעה, מהווה אירוע משמעותי.

ארצות הברית טרם הגיבה באופן רשמי לטענות האיראניות בדבר הפלת הכטב"ם והירי לעבר מטוס הקרב.