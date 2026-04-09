ממשלת הודו אישרה תוכנית ענק למודרניזציה צבאית שתכלול רכישת מערכות S-400 מרוסיה, כטב"מי תקיפה וצי של 60 מטוסי תובלה חדשים. המהלך הדרמטי נועד להציב מענה מוחץ לאיומים מצד סין ופקיסטן ולהבטיח שליטה לוגיסטית וטכנולוגית מוחלטת בשדה הקרב (בעולם)
בכירים חות’ים אמרו כי מלאי הנשק שלהם הצטמצם בעקבות התקיפות במהלך מלחמת עזה, וכי המלחמה הנוכחית עם איראן מקשה במיוחד על הברחות נשק אליהם | הנהגת החות’ים קיבלה התרעה כי הטלפונים הסלולריים שלה נמצאים תחת מעקב של ארצות הברית וישראל (בעולם)
'סנטקום', פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, חושף תיעוד חדש מההתקפות שביצעו נגד הטילים הבליסטיים והכטב"מים האיראניים במהלך המלחמה, וטוענים כי זו הסיבה ש"מאז 24 השעות הראשונות של מבצע 'זעם אדיר', ירדו באופן דרסטי התקפות הטילים הבליסטיים והרחפנים האיראניים" | צפו בתיעוד (חדשות)
בית משפט בגרמניה גזר שש וחצי שנות מאסר על פעיל חיזבאללה שרכש רכיבים לתוכנית הכטב"מים של הארגון במיליוני אירו. בין הפשעים: אספקת הציוד ששימש למתקפת הכטב"ם על בית האבות בהרצליה ביום כיפור. כך פעל מערך הרכש החשאי של נסראללה מתוך היבשת (בעולם)
קטאר מבצרת את ריבונותה האווירית בעסקת ענק מול ענקית הביטחון הצרפתית Thales. רכישת מערכות מכ"ם מתקדמות מבוססות בינה מלאכותית נועדה לנטרל כטב"מים. המהלך כולל הקמת מרכז שליטה מאוחד שיאחד את כלל החיישנים במפרץ (העולם הערבי)
חיל האוויר הקטארי חתם על עסקת ענק לאספקת מכ"מים מבוססי בינה מלאכותית. המערכת החדשה מסוגלת לאתר מטרות חמקניות ונחילי כטב"מים בדיוק חסר תקדים, תוך איחוד כלל חיישני ההגנה תחת מוח דיגיטלי אחד שסורק את השמיים עד 2036 (בעולם)
הצי החמישי האמריקאי רשם פריצת דרך מבצעית עם שיגור ראשון של כלי טיס בלתי מאויש ומתאבד מסיפון ספינת מלחמה בלב ים | המערכת החדשה, שנועדה להתמודד עם איומים משתנים, מאפשרת תקיפה קטלנית וזולה תוך שמירה על גמישות מבצעית וחיזוק ההרתעה במזרח התיכון (צבא, בעולם)