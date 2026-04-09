נערכת למלחמות? סעודיה חושפת כטב"מים מתוצרת מקומית

בעוד המזרח התיכון מנסה לעכל את השלכות הפסקת האש בין וושינגטון לטהראן, ערב הסעודית בחרה להשיב בדרכה שלה – הצגת עוצמה צבאית בלתי תלויה. הממלכה חשפה השבוע שתי מערכות תעופה בלתי מאוישות חדשות, ה"סולטאנה" וה"ראבחה", המהוות פריצת דרך משמעותית ביכולותיה הצבאיות.

החשיפה של הכטב"מים החדשים אינה רק אירוע טכנולוגי, אלא הצהרת כוונות פוליטית. על פי המקורות, שני כלי הטיס הם 100% תוצרת סעודיה, הישג משמעותי בתחום התעופה הבלתי מאוישת עבור הממלכה. המערכות החדשות נועדו להרחיב את יכולות הלוחמה והאיסוף המודיעיני של סעודיה, ומדגישות את הצמיחה המהירה של המדינה בטכנולוגיות הגנה מתקדמות. ה"סולטאנה" וה"ראבחה" מיועדות הן למשימות מעקב וסיור והן לצרכי לוחמה אקטיבית, מה שמעניק לסעודיה כלים עצמאיים להגנה על ריבונותה.

העיתוי של חשיפת הכטב"מים אינו מקרי. הוא מגיע על רקע תחושות קשות של "פאניקה" ו"חרדת נטישה" בבירות המפרץ בעקבות הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן. מדינות האזור חוששות כי ארה"ב "קיפלה את הצי" והותירה את טהראן כ"בעלת הבית" האפקטיבית, במיוחד בנתיבי שיט קריטיים כמו מצר הורמוז.

בעוד איראן חוגגת את ההסכם כ"כניעה אמריקאית", בעלות בריתה של וושינגטון, וסעודיה בראשן, חוששות שהן אלו שישלמו את מחיר ההסכם שהותיר את השטח נפיץ. התחושה במפרץ היא שהעוצמה הצבאית של המערב לא תורגמה להישגים שיבטיחו את ביטחונן לטווח ארוך, מה שמותיר אותן פגיעות מול איראן חסרת רסן.

החשיפה הסעודית מצטרפת למהלכים אזוריים נוספים המעידים על היערכות ליום שאחרי החסות האמריקאית. כך למשל, איחוד האמירויות הביעה נכונות לשלוח מטוסי F-16 למערכה ואף לכבוש איים במפרץ במידת הצורך. בנוסף, נשיא אוקראינה זלנסקי, שביקר באזור, הציע למדינות המפרץ את הניסיון האוקראיני בבלימת כטב"מים איראניים.