תקלה טכנית: כטב"ם של צה"ל הטיל חימוש בשטח ישראל

בעקבות תקלה טכנית, כלי טיס בלתי מאויש של כוחות צה"ל הטיל חימוש בשטח פתוח במרחב המועצה האזורית אשכול במהלך הלילה (בין שני לשלישי). האירוע התרחש ללא כל איום חיצוני או פעילות אויב, ונבע מתקלה טכנית בכטב"ם.

כוחות צה"ל עקבו אחר האירוע מרגע התרחשותו ופעלו במהירות לפינוי הנפל מהמרחב. על פי ההודעה הרשמית, לא נגרם נזק ואין נפגעים כתוצאה מהאירוע.

מדובר באירוע חריג שמדגיש את האתגרים הטכנולוגיים הכרוכים בהפעלת מערכות נשק מתקדמות. כלי טיס בלתי מאוישים, המכונים כטב"מים או רחפנים, הפכו בשנים האחרונות לכלי מרכזי בארגז הכלים המבצעי של צה"ל, ומשמשים למגוון משימות - ממעקב ואיסוף מודיעין ועד תקיפות מדויקות.

צה"ל פתח בתחקיר מקיף של האירוע על מנת לברר את נסיבות התקלה הטכנית ולמנוע הישנותה בעתיד. התחקיר יבחן את מערכות הבקרה של כלי הטיס, נהלי ההפעלה, והגורמים שהובילו להטלת החימוש בשטח פתוח.