כוחות צה"ל נתקלו במארבי נ"ט וכטב"מים מתאבדים בעומק שטח לבנון. שלושה גיבורים פצועים באורח קשה פונו תחת אש לבתי החולים, לצד פצועים נוספים בדרגות שונות. עם ישראל נקרא להרבות בתפילה לרפואת הלוחמים המחרפים נפשם (צבא וביטחון)
נמל התעופה הבינלאומי בדובאי החל לחזור בהדרגה לפעילות, לאחר שתקיפה איראנית גרמה לשריפה במכל דלק והובילה להשבתה זמנית של הטיסות | המלחמה יצרה טלטלה בענף התעופה העולמי, כאשר טיסות רבות בוטלו, נדחו או הוסטו למסלולים אחרים (בעולם)
במהלך היום בוצעו תקיפות כטב"מים לעבר אזרבייג'ן משטח איראן | במדינה גינו בחריפות את התקיפות, ודרשו מטהרן לספק בהקדם האפשרי הסבר ברור לאירוע | "אזרבייג'ן לא תסבול פעולות טרור בלתי מוצדקות מעין אלו", הבהיר הנשיא (בעולם)
שריפה פרצה הערב בקונסוליה האמריקנית באיראן בעקבות פגיעת כטב"ם איראני | על פי התיעודים מהמקום, עשן שחור נראה עולה מהבניין שנפגע – הנמצא בסמוך לשכונות מגורים בנסיכות שבאיחוד האמירויות | צפו בתיעוד מהמקום (בעולם)
הודו שוברת את הכלים: בעיצומו של מרוץ חימוש חוצה יבשות, ניו דלהי מצטיידת בעשרות כטב"מים סילוניים מסוג Berkut-BM. עם מהירות מסחררת שמותירה את מערכות המכ"ם הפקיסטניות חסרות אונים ויכולת השמדה כירורגית, הנשק הבלארוסי החדש מאיים להפוך את המלחמה הבאה בנתיבי הגבול לחד-צדדית לחלוטין (בעולם)
לאחר ההכחשה של אוקראינה, רוסיה הציגה הוכחות לטענתה לשיגור של כטב"מים לעבר מעונו של פוטין בבלגורוד | בסרטון נראה חייל רוסי מציג את הכטב"ם המתאבד - אוקראינה והמערב - כולל ארה"ב אומרות שלא הייתה תקיפה שכוונה לביתו של פוטין (בעולם)
תיעוד החדש חושף את חזונו הטכנולוגי של הנשיא אחמד אל-שרע, המשלב כטב"מי "שאהין" ומערכות אוטומטיות כחלק מההכנות לתרגיל "הרתעת התוקפנות" | בסרטון נראה אל-שרע משרטט את עתיד הלחימה, בו כלים בלתי מאוישים ורובוטים משתלבים עם כוחות השריון והארטילריה (העולם הערבי)
שירותי הביטחון של אוקראינה (SBU) חיסלו צוללת רוסית נושאת טילי קליבר בנמל נובורוסייסק, באמצעות כטמ"ם תת-ימי "Sub Sea Baby" | זוהי הפעם הראשונה בהיסטוריה שכלי תת-ימי לא-מאויש משמיד צוללת מאוישת | מדובר במכה קשה לצי הים השחור הרוסי | צפו בתיעוד (בעולם)
הקצין א', מפעיל הכטב"מ שחיסל את המחבל ראאד סעד התראיין ל'ynet' לאחר ביצוע החיסול המוצלח | הוא תיאר את ההשתלשלות דקה אחר דקה, מהרגעים בהם היה עסוק במשימה בה נפצעו לוחמים, ועד שקיבל את פקודת ה"פעל" שסיימה את חייו של המחבל (חדשות)