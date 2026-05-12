בבלי
ללא אזעקה

יירוט כטב"ם באילת: נבדק מקור השיגור - איראן או תימן

חיל האוויר יירט כלי טיס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח • התרעות לא הופעלו על פי מדיניות | האירוע הראשון מסוגו באילת מזה חודשים (צבא וביטחון)

מערכת כיפת ברזל בפעולה (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

חיל האוויר יירט לפני זמן קצר כלי טיס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח לעבר אזור אילת. מדובר באירוע הראשון מסוגו באזור העיר הדרומית מזה חודשים רבים, והוא מעלה שאלות בדבר מקור השיגור והכוונות מאחוריו.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, התרעות לא הופעלו בעיר על פי מדיניות פיקוד העורף. גורמי הביטחון בוחנים כעת את מקור השיגור, כאשר שתי האופציות העיקריות העומדות על הפרק הן איראן או תימן - שתיהן ביצעו בעבר ניסיונות תקיפה כנגד ישראל באמצעות כלי טיס בלתי מאויישים.

יצוין כי אזור אילת נמצא בטווח של כלי טיס בלתי מאויישים הן מאיראן ועיראק והן מתימן. בעבר ביצעו שלושת המדינות ניסיונות תקיפה באמצעות מל"טים וטילים שיוט, כאשר חלקם יורטו על ידי מערכות ההגנה האווירית הישראליות.

גורמי הביטחון ממשיכים לבחון את הממצאים מהיירוט ואת מקור השיגור המדויק.

