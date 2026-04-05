בנאום נפיץ בכנס מנהלים, הצהיר יוסי פוקס כי פיטורי בן גביר יהיו "פקודה בלתי חוקית בעליל" | פוקס קבע כי גיוס חרדים בכפייה הוא טעות אסטרטגית, וקרא לקידום רפורמה כדי להחזיר את משילות. האם אנחנו בדרך למפץ? (פוליטי)
פעוט כבן שנה וחצי נפגע באורח בינוני לאחר שנפלט מרכב בדרך הרים באילת | צוות מד"א פינה אותו לבית החולים יוספטל בעיר | התאונה החריגה אירעה כאשר במהלך נסיעה נפתחה דלת הרכב, והפעוט בן השנה וחצי שישב במושב האחורי עף מחוץ לרכב (בארץ)
לאחר יותר מעשור, אמש המריאה הטיסה הראשונה בקו תל אביב–אילת, עם נחיתה חגיגית וטקס הסלנה בנמל התעופה רמון | הפעלת הקו מתבצעת כחלק משיתוף פעולה עם משרד התחבורה להרחבת תדירות הקווים מאילת למרכז הארץ ולחיזוק הנגישות של העיר הדרומית (תעופה)
"בא לי לטבוח בו...": פרסם ברשת החברתית סרטון בו איומים כלפי ראש ממשלת ישראל, ונעצר בעקבותיו על ידי שוטרי מחוז ירושלים לחקירה, לפני זמן קצר הגישה יחידת התביעות המשטרתית כתב אישום נגדו בבית המשפט (חדשות)
תחקיר ראשוני של חיל האוויר חושף כי הכטב"ם ששוגר על ידי החות'ים לעבר אילת התגלה בשלב מאוחר יחסית. ניסיונות היירוט כשלו, 22 נפגעים בתקרית | "מפקד חיל האוויר הנחה על מספר פעולות נוספות שייחזקו את ההערכות, יכולות הגילוי והיירוט ויתנו מענה הגנתי טוב יותר במרחב" (ביטחון)
חיל האוויר מתחקר את נפילת הכטב"ם ששוגר מתימן ופגע אתמול ישירות באזור המלונות באילת, וגרם לפציעתם של למעלה מ-20 בני אדם, שלושה מהם קשה. מדובר בכלי השלישי שמצליח לחדור את מערכי ההגנה בתוך שלושה שבועות. תחקיר ראשוני מעלה כי הכטב"ם, שזוהה מאוחר, טס בגובה ובמהירות נמוכים, מה שהקשה על מערכות היירוט של כיפת ברזל (בארץ, ביטחון)
החות'ים ממשיכים בירי לעבר ישראל: כטב"ם נוסף ששוגר מתימן לעבר דרום הארץ, נפל היום בשעות אחר הצהרים ליד קניון 'מול הים' במרכז התיירותי באילת וגרם לפציעת 22 עוברי אורח, בהם שניים במצב קשה ואחד במצב בינוני | "פרצה שריפה שכובתה ואנחנו ביצענו סריקה ופתחנו נקודת ריכוז נפגעים" (בארץ)
בכניסה לבית מלון באילת בדרום הארץ נפל כטב"ם - דקות ספורות אחרי שאזעקות הופעלו בעיר | עוברי אורח תיעדו את רגעי הנפילה, כשברקע נראים עוברי אורח בורחים בבהלה | שריפה פרצה באזור הנפילה ועשן רב היתמר (בארץ)
חמישה חשודים מראשל"צ ונתניה נעצרו לאחר שהתפרצו לדירה בעיר בזמן שבעליה היו בחופשה | נגנבו זהב, שעוני יוקרה וכסף מזומן | הוגש נגדם כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים, כולל חילוט רכב בשווי 200,000 ש"ח (פלילי)
טענות קשות על צה"ל ברקע תקלת חשמל שהתרחשה בבסיס אילות, שם משרתות חיילות תצפיתניות | לפי הטענות, החום בבסיס עולה במהירות ללא יכולת להתמגן, בעוד הטמפרטורה בחוץ נושקת ל-46 מעלות | מספר חיילות התעלפו והאוכל שברשותן מתקלקל (חדשות, צבא)
לקראת תקציב 2026: רשות המסים מקדמת מספר גזירות כלכליות בשורה ארוכה של תחומים במטרה לסגור את הגירעון שנוצר בעקבות המלחמה ולהכניס מיליארדים לקופת המדינה | בין הרעיונות שנבחנים, הטלת מס על פירות וירקות, ביטול הפטור באילת והחזרת מס על שתיה מתוקה וכלים חד פעמיים | אלו הפרטים (בארץ, כלכלה)